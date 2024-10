Luego de que Yanina Latorre habló sobre la denuncia que le hicieron las hijas de Jorge Lanata a Elba Marcovecchio, la periodista contó en “El observador” que fue amenazada por el entorno familiar del periodista.

Los dichos de Yanina Latorre sobre haber sido amenazada por el entorno de Jorge Lanata

“No estoy hablando ni vamos a hablar del caso Lanata, porque tuve amenazas, toda la semana, de las amigas de Kiwita (exesposa del periodista) por WhatsApp, que tienen data mía y eligen no contarla”, lanzó Latorre.

En este marco, continuó: “No me parece. Yo quiero ser una periodista libre que dice, piensa y da su opinión. Yo elijo de qué lado estar y, si estoy de un lado, es porque debo tener razones que alguna vez las contaré”.

“No voy a hablar una palabra de más, porque voy a ir a la Justicia, pero el jueves pasé una situación muy fea, donde me asusté y me tuvo que ir a rescatar Diego (Latorre)”, detalló.

“A partir de ese momento, que me amenazaron y me amedrentaron, elegí no hablar más del tema. No voy a jugar mi vida y mi privacidad porque haya gente a la que le molesta lo que digo”, expresó, y, remarcó: “No me pregunten más por Lanata”.

Por último, cerró: “Lo único que me importa es que se recupere. Acá, nadie es víctima y a nadie le importa la salud de Lanata. No voy a hablar más, porque el jueves lograron asustarme”.

Cabe mencionar, que Latorre siempre tiene acceso a información de buenas fuentes y habló, en reiteradas oportunidades, sobre la salud de Jorge Lanata y el escándalo a su alrededor por la pelea entre Elba Marcovecchio y las hijas del periodista, Bárbara y Lola. La panelista nunca tomó partido por alguna de las partes; sin embargo, sus declaraciones no cayeron bien en el entorno de Sara Stewart Brown, la exmujer de Lanata.

Cuál será la respuesta de Elba Marcovecchio a la denuncia de las hijas de Jorge Lanata

Marcovecchio comenzó a planear cuál será su estrategia tras la denuncia de las hijas del periodista, Lola y Bárbara, por sustracción de bienes.

En Intrusos (América TV), Guido Zaffora, aseguró: “El contraataque de Elba Marcovecchio se está armando por estas horas. Hubo una reunión con sus tres abogadas”.

E, indicó: “Mariana Gallego, que es la contención de Elba, pero la que lleva el caso es Guadalupe Guerrero y, también, está Lara Piro, que es amiga”, y, amplió: “El contraataque es una demanda por violencia mediática que va a hacer Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata. Lo están planeando”.

Además, informó: “Lo que me cuentan es que no sería una demanda solamente contra las hijas de Lanata, sino, también, contra varios periodistas y programas de televisión”.

Qué dice la denuncia de las hijas de Jorge Lanata contra Elba Marcovecchio

La denuncia de las hijas, que costa de 67 páginas, fue presentada ante la Justicia de Familia. Asegura que “la conducta Marcovecchio afectó la salud y el patrimonio de su padre”.

“El 18/08/2024 nuestro padre habló, por primera vez, con la cánula. Su actual esposa, la Sra. Elba, tomó conocimiento de ello recién tres días después, porque, durante este período, no concurrió a visitarlo y no respondió los mensajes que le enviamos, ni autorizó el ingreso de los más íntimos allegados de nuestro padre al nosocomio”, denuncian.

Y, prosiguieron: “No obstante, su ausencia, sea que fuera por imposibilidad de asistir (por estar avocada a la realización de los actos de desapoderamiento o hurto de los bienes de nuestro padre, por encontrarse al cuidado de sus hijos o realizando sus labores profesionales o, simplemente, por desinterés) se negó a que tenga un enfermero de día o acompañante, señalando que tales decisiones las tomaría a su criterio, en el momento que lo considerase conveniente”.

Además, aseguran: “El lugar más adecuado para su traslado -por recomendación médica- era FLENI, Neurología, Neurocirugía, Rehabilitación, ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires; además, por los antecedentes médicos de nuestro padre. (…) No obstante ello, por pedido de la Sra. Marcovecchio, a quien le resultaba incómodo trasladarse hasta allí para visitar a su cónyuge, debió buscarse una alternativa en Capital Federal, permitiendo, finalmente, su traslado a la Clínica Santa Catalina, que no era la mejor opción, lo que quedó demostrado pues no se lograron los resultados esperados”.

Tras esto, criticaron su actitud frente al problema de salud que enfrenta. “A pesar de conocer su estado de salud, le traía, casi siempre que lo visitaba, cosas dulces: scons de Maru Botana, lemon pie, chocolates, torta con frutos rojos… En la casa se tiene la precaución de tener todo sin azúcar: chocolates, caramelos, gaseosas, pero, cuando Elba llegaba con cosas dulces, se lo ponía adelante para que lo comiera, incluso, cuando Jorge le decía que no quería, le insistía para que lo probara”, indicaron.

Sostuvieron que “Marcovecchio no es la persona idónea para tomar decisiones en torno a la salud de Lanata“.

Finalmente, denunciaron que faltaban del hogar tres carpetas color azul, verde y roja, que contiene todos los certificados de obras de arte, la suma aproximada de U$S 35.000/50.000 y pesos, encendedores, adornos, relojes, pulseras, biromes; entre otras cosas.

