Luego de que el peluquero Damián “El Chaqueño” fue duramente criticado por el peinado que le hizo a Susana Giménez para su regreso a Telefe, rompió el silencio en “A la Tarde” (América TV), programa conducido por Karina Mazzocco, y se defendió.

La respuesta de Damián “El Chaqueño” acerca del peinado que le hizo a Susana Giménez

“Todo esto, para mí, es muy nuevo… no es un lugar en donde me sienta cómodo. Estoy acostumbrado a estar atrás de las figuras, de acompañar… y, a veces, el acompañar también es hacer lo que ella quiere”, comenzó diciendo el estilista.

A raíz de esto, uno de los panelistas, le consultó: “¿Pero eso batido lo pensaste vos? Le vemos como un remolino falso que Susana no tiene”. “Es lo que quería y es ilógico pensar que va a salir con algo que no le gusta. Ella quería un peinado despeinado… es desestructurado, no armado, quería estar con el pelo más lacio”, indicó.

“Ella decidió estar con un look más relajado”, confirmó, y lo criticaron en pleno aire. “Esa fue la sensación que vi desde casa… pareció algo apurado, como que no terminaron de peinarla”, lanzaron.

Por último, Damián, cerró: “Estaba peinada y maquillada desde las cuatro de la tarde. No hubo un error, eso estuvo pensado así. Yo la peiné, se pasó el secador, la fijamos y salió”.

Miguel Romano, expeluquero de Susana Giménez, criticó a Damián “El Chequeño”

Tras los motivos que dio Damián sobre el peinado que le hizo a Gimémez, Romano destrozó al peluquero durante un móvil para “Socios del espectáculo” (El Trece).

“Lo he visto y había momentos que me dolió mucho verla”, aseguró Miguel.

“Hay chicos que son novatos. Yo conocía el pelo de Susana como conozco mi vida; ella no tenía ni forma, ni movimiento en el pelo y se va para cualquier lado”, dijo.

En este marco, continuó: “No sé cómo Susana se dejó hacer eso, no lo voy a entender nunca. Yo no tengo ningún egoísmo para enseñarle a la juventud cómo va el pelo. No se puede comparar 60 años que yo tengo de profesión, conociendo los pelos, cómo los manejo y cómo los trabajo”.

“Es una mujer muy linda, una mujer muy dulce. Nunca tuve un “sí” y un “no” con ella”, contó, e, indignado, lanzó: “Tantos años de mi vida, los dos juntos. Me podría haber dicho: ‘Miguel, prepárate un poquito de pelo, dirigílo un poquito a este idiota o venite un rato y estamos juntos y le indicás’”. Y, Miguel Romano, concluyó: “No me gustó nada el pelo, ha sufrido mucho. Es un pelo de muñeca abandonada, un pelo muerto. No sé qué le pasa a Susana”.

