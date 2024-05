En pocas horas, habrá una nueva gala de expulsión en Gran Hermano y, en la placa, se encuentran: Noelia y Emmanuel Vich, Sol y Florencia Regidor, Francisco “Pancho” y Darío Martínez Corti y Mateo y Nicolás Grósman. En esta ocasión, los votos son positivos; es decir, los televidentes tendrán que optar por su favorito y, la “pareja” que obtenga menor porcentaje, abandonará el reality; a raíz de esto, Juliana “Furia” Scaglione le pidió a la gente que no elija a Emma; al ver esta situación, la madre de Zoe Bogach, Aixa, le hizo un escandaloso reclamo a su hija.

La polémica pelea entre Zoe de Gran Hermano y su mamá

Todo sucedió cuando Furia comenzó a hablarle a la cámara para que los televidentes saquen a Emma; allí, Aixa le dijo a Zoe: “¿Ves?, así hay que hacer… no te enojes”, a lo que la jugadora, le respondió: “No, pero no digas que no quiero ayudarte a hacer la campaña”.

Por último, la mamá, le reprochó: “Bueno, pero pasa el tiempo y no haces nada”. “Ma, ¿qué es no hacer nada?”, y, enojada, Bogach se retiró de la habitación.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que se quede; también, ingresando a la página del programa:

Gala de expulsión en Gran Hermano: ¿A qué hora será y por dónde mirarla?

Como siempre, la gala de eliminación estará conducida por Santiago del Moro y se podrá visualizar a partir de las 22.30 hs por Telefe.

¿Cómo ver Gran Hermano 2023\2024 ?

La casa en vivo está disponible las 24 horas a través de “DGO”, la plataforma de TV y streaming de DIRECTV.

Las galas completas se encuentran en Pluto TV: https://pluto.tv/latam/search/details/series/634ef882e5e19d00137504fd/season/11?lang=en

Los mejores momentos y contenidos editoriales se pueden ver por la página oficial de Telefe: https://mitelefe.com/

También, una cobertura por streaming en Twitch, YouTube y RRSS, estará disponible a través de “Streams Telefe”.

