Franco Flores nació en Malanzan, donde vivió hasta los 11 años. Luego su familia se trasladaría a Olta, también en La Rioja. A los 21 años eligió Santa Cruz y desde 2015, reside en Pico Truncado.

En 2023 comenzó a participar en el Festival Nacional del Malambo. “Comienza mi camino como representante provincial en Laborde participando como músico de la Pareja Tradicional y en Solista Instrumental, con devoluciones excelentes que siempre puse en primer lugar con el fin de mejorar aquello que hacía falta”, contó a La Opinión Austral.

Primera participación en el Festival Nacional del Malambo.

El Pre Laborde, sostuvo “se dio de una manera especial”. Flores obtuvo el segundo lugar, el primer puesto y clasificación fue para Elías Fernández “un músico que admiro mucho y quiero un montón. En el transcurso del tiempo él decide no participar en Córdoba, entonces automáticamente asumo la responsabilidad de participar en esa edición”, recordó.

En Laborde 2024, la presentación implicó “mucho desafío por delante y un nivel altísimo”. Acompañó en el rubro de Pareja Tradicional y en su rubro obtuvo una mención especial. “Me puse a entera disposición y responsabilidad, para poder mejorar lo que hacía falta para estar entre los tres finalistas”, señaló.

Al año siguiente se presentó nuevamente al Pre Laborde.

“El desafío fue nuevo. De cara al 2025 me tocó acompañar distintas propuestas no olvidando mi rubro. Acompañé en guitarra la propuesta de Paisana Nacional, con acordeón en Pareja Tradicional y en Cuadro Histórico, también en Conjunto Música Tradicional llevando adelante la propuesta con Gabriel Chiguay y Darío Domínguez, en Dúo Vocal con Darío Domínguez y por último, mi rubro Solista Instrumental. En este Pre Laborde me tocó ganar como partícipe en todas la propuestas y también en mi rubro”.

Franco contó con el apoyo de su mamá María Elena.

Este jueves, en Solista Instrumental presentó dos temas: Valseadito Criollo y Paso Doble y en Conjunto Instrumental, presentaron una ranchera y un kaani.

Flores recordó que en Laborde se deben llevar propuestas que visibilicen la música folclórica de la provincia y que identifique el lugar o provincia de residencia entonces, “la responsabilidad es aún mayor”.

48 horas después se conocieron las tres provincias, entre 23, clasificadas a la final.

Por las condiciones climáticas, este sábado las finales se adelantaron en la que fue una jornada “muy agitada”.

Franco Flores, acompañado de su esposa y camino a la final de Laborde 2025.

“Aún así pudimos dar lo mejor en mi rubro y también en el conjunto, el público aplaudió nuestras propuestas. Lo más importante es que el jurado acepte nuestra forma de expresar lo preparado y ser certeros en la presentación”, marcó.

A las 00:15 de este domingo se dieron a conocer los resultados. En Solista Instrumental, el podio quedó conformado con Santa Cruz en el primer puesto, Buenos Aires en el segundo y Santiago del Estero en el tercero. En tanto que en Conjunto de Música Tradicional, el primer puesto fue para Neuquén, el segundo para Santa Cruz y el tercero para Entre Ríos.

“Sentí una responsabilidad enorme detrás, por mi familia, por mi esposa, por todos aquellos que me apoyaron y ayudaron a transitar esto. Tanto en lo emocional como el apoyo incondicional”, expresó.

Franco junto a su esposa Verónica Soto.

Agradeció el apoyo del diputado por el pueblo, José Luis Quiroga y el intendente Pablo Anabalon.

Franco también contó con el apoyo de María Elena Reynoso, su mamá, y Alejandro Flores, su papá, que lo alentó videollamada, además de sus hermanos Ariel, María y Carlina, y la familia Soto.

“Quiero agradecer a mi esposa por ser mi respaldo fundamental en todo esto, respalda cada ensayo, cada espacio de reflexión, apoyándome y viéndome como es el difícil camino de superación, Dios me dio la posibilidad de que ella me sostenga“, manifestó.

Cerrando, afirmó que el premio “significa trabajo, superación, esfuerzo, dedicación, tolerancia, perseverancia, resiliencia, felicidad y orgullo”.