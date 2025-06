Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El juramento a la Bandera Nacional Argentina de los alumnos de 4to grado de la Escuela N° 14 “20 de Noviembre” de la localidad de Caleta Olivia, quedó en segundo plano el jueves 19 de junio pasado, cuando padres protagonizaron una escena violenta frente a los menores de edad. En redes sociales se viralizaron los videos del angustiante momento. Los familiares involucrados en la agresión fueron retirados de la institución y el acto continuó. Sin embargo, la situación dejó un sabor amargo en los testigos.

Durante el acto por el Día de la Bandera que se llevó a cabo el viernes 20 de junio en Cabo Vírgenes, el gobernador Claudio Vidal expresó su rechazo por el episodio de violencia vivido e hizo un importante llamado a la reflexión a la sociedad santacruceña. “(Lo que sucedió) es señal de que hemos perdido el respeto y el amor a la patria, es por eso que quiero pedir que seamos responsables a los padres, a los mayores, que criemos hijos que respeten nuestros símbolos patrios”, dijo.

Las opiniones

De este modo, el móvil de exteriores de La Opinión Austral se hizo presente en la parte exterior del establecimiento y habló con docentes, padres, madres y familiares que llegaban a dejar a sus hijos. Elsa, auxiliar en la escuela, dio el testimonio más conmovedor. Con la voz quebrada, manifestó “llevo 29 años años acá y nunca había sucedido algo similar; es lamentable, podrían haber pensado un poquito en los niños porque era una cosa tan importante para ellos que se preparó por mucho tiempo”.

“Hoy en día es verdad que hay mucha gente que no tiene conciencia en esto de usar la escarapela en las fiestas patrias, se está perdiendo mucho; a mi me encanta cuando acá izamos la bandera afuera, pero si queda afuera vienen y te la roban, porque el vandalismo está terrible y ya no podemos ni hacer eso; si los papás respetaran no hubiera pasado eso, es lamentable, pero ya pasó, así que los papás tienen que reflexionar para que esto no vuelva a suceder”, concluyó la docente.

Alex, un papá que se retiraba de la escuela después de dejar a su hijo en la puerta, comentó: “La verdad que es un tema complicado, creo que es algo que está mal, pero es lo que está pasando en la actualidad con la sociedad”. El hombre estuvo de acuerdo los dichos de Vidal en el acto del viernes y dijo que, según siente, “los valores y el respeto es algo que se está perdiendo”, e insistió en que es algo que “tiene que ver directamente con cómo está el tema de la sociedad hoy en día”.

Asimismo, una mamá llamada Liliana, que también salía de dejar a su hija en clases, contó LOA que se enteró de lo que había ocurrido a través de un grupo de padres y madres, pero “no entendí cuál fue el detonante del enfrentamiento”. “Es algo que no está en lo correcto, me parece que es malo que los padres hayan tomado la determinación en reaccionar cuál haya sido el motivo, es algo que deja mucho que decir”.

Por otro lado, este medio habló con un vecino llamado Hugo, quien expresó “me parece totalmente una falta de respeto al momento patrio, creo que si los docentes toman la decisión de nombrar al abanderado y los escoltas es algo que se tiene que respetar, no venir a pelearse en la escuela, justamente donde están los nenes; pueden haber muchísimos problemas, pero acá lo más importante eran los más chicos que estaban a punto de vivir un momento especial”.

Al ser consultado por su opinión acerca de los dichos del gobernador de la provincia, dijo: “Yo creo que está bien lo que dijo el gobernador, toda la gente tiene que estar de acuerdo, porque no es un ámbito como para venir a pelearse, me parece totalmente desubicado de parte de los padres; se ha perdido mucho el respeto y lo más importante es que empecemos a trabajar en nuestros hogares; la decisión de la escuela de sacar a las personas que estaban agrediendo estuvo muy bien“.

Problemas edilicios

El inicio del invierno en la localidad caletense llegó con los mismos problemas edilicios que se sostienen desde hace algún tiempo. Mientras el móvil de exteriores de La Opinión Austral hacía entrevistas a la gente, un grupo de docentes habló y reclamó inconvenientes con la calefacción y otros temas referidos a lo edilicio que perjudican a la población educativa. Alejandra manifestó “Así como nos ves vestidos (abrigados), estamos todo el día dando clases, se suspenden las actividades, van rotando los grados, hoy ya se tuvo que suspender”.

Asimismo, Silvia, otra docente que dialogó con este medio, dio a conocer que aparte del tema de la calefacción, tiene problemas con el agua. “Los alumnos asisten y tenemos que rotar los grados, hoy (ayer) no asiste primer grado, a la mañana se suspendió cuarto y segundo grado, y así seguimos, no funcionan con normalidad las actividades”, por lo que los docentes deben diagramar los horarios para que los alumnos tengan al menos una hora de clase al día.

Por otro lado, Lorena mencionó que se hacen las notas necesarias para solicitar los arreglos necesarios, pero hasta el momento no hay soluciones. “Viene mantenimiento, pero es como un arreglo que pareciera provisorio porque vuelve otra vez a ser un inconveniente; todavía no contamos con la bomba que nos fue robada hace un mes, o sea, tenemos varios inconvenientes a nivel edilicio y no se están arreglando todavía; es por esto que los chicos van rotando, no vienen algunos grados, otros sí” dijo a LOA.

Finalmente, la docente brindó un importante mensaje a las autoridades correspondientes: “Han venido a arreglar, pero pasan dos días y volvemos a tener baños rebalsados, cloacas tapadas, falta de calefacción y de agua; realmente queremos una solución definitiva, porque esto genera un malestar a toda la comunidad educativa, a padres, docentes y alumnos, porque así como decimos que los niños merecen tener educación y un lugar en condiciones, nosotros los docentes también lo necesitamos”.