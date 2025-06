Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Han pasado más de tres años del asesinato de Enrique García (46), su hermana Eva (38), y las hijas de Enrique, Aitana (10) y Alma (8), este año hubo un juicio, recientemente se confirmó una nueva resolución de la Justicia, pero el dolor de la familia de Caleta Olivia sigue intacto. “Perder a cuatro integrantes de una familia muy unida, así de golpe, es irreparable y no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dijo Marcelo García en diálogo con La Opinión Austral.

Se trata del caso que ocurrió el 10 de febrero de 2022 en la ruta nacional N° 3, en el tramo entre Trelew y Puerto Madryn. Ese día, la familia García viajaba en un Volkswagen Gol Trend y fueron colisionados de frente por una camioneta Ford Ranger. El conductor del segundo rodado “realizó una maniobra de sobrepaso prohibida en una curva con señalización clara e invadió el carril contrario“, según la pericia accidentológica.

Walter March fue trasladado esposado del juzgado a la cárcel común de Chubut.

En la camioneta iba Walter March, un reconocido empresario hotelero oriundo de Trelew y dueño de la cadena hotelera Rayentray, que además es miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Madryn. El caso fue llevado a juicio a fines de marzo con los doctores Juan Pablo Santos y Alex Williams en representación de la fiscalía; la jueza Stella Maris Eizmendi; el abogado Fabián Gabalachis en representación de March; y la doctora Carolina Sotomayor como querellante.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal calificó la conducta de March como una “irresponsabilidad extrema”. El fiscal Williams argumentó que “no hay atenuantes” y que el accionar del empresario fue “temerario, imprudente y con consecuencias irreparables”. En contraposición, la defensa intentó instalar la hipótesis de una supuesta deficiencia en la iluminación del auto de las víctimas, lo que fue completamente descartado por la investigación judicial.

La jueza Stella Maris Eizmendi lo consideró autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas y exceso de velocidad. Además de la pena privativa de libertad, de tres años y ocho meses, March recibió una inhabilitación para conducir por el plazo de 7 años, y deberá cubrir gastos judiciales y periciales que ascienden a casi cinco millones de pesos.

Con la resolución de la Cámara Penal que ratificó el fallo, la Fiscalía insistió en que la condena se ejecute en una institución penitenciaria y la jueza penal Yamila Flores determinó que March comience a cumplir su pena en un establecimiento carcelario. La defensa del empresario había solicitado que se mantuviera la modalidad domiciliaria dispuesta anteriormente por la jueza Eizmendi. Sin embargo, la magistrada consideró que ya no existen fundamentos para sostener esa modalidad.

La familia García en un cumpleaños de Eva.

“Nos tomó por sorpresa”

De este modo, el diario La Opinión Austral buscó la palabra de Marcelo García, hermano de Enrique y Eva, y tío de Alma y Aitana. “La verdad es que nos ha tomado por sorpresa esto, nos habían avisado unos días antes que él (March) había presentado un certificado médico que no podía cumplir la cárcel efectiva porque tenía lesiones a raíz de haber matado a mi familia“, comenzó contando el hombre a este medio.

Y continuó diciendo que “un médico forense lo examinó y confirmó que estaba bien de salud, que podía cumplir su condena tranquilamente en la cárcel, como cualquier persona que comete un crimen; los jueces de segunda instancia fallaron a favor de nosotros, le sacaron la domiciliaria y lo hicieron cumplir efectiva la cárcel en una prisión de ahí”. Hace tiempo que la familia solicitaba la prisión.

El empresario hotelero Walter March con su abogado Fabián Gabalachis.

“No creíamos que íbamos a tener Justicia, ya tuvimos un mal pasar con el tema de la jueza (Eizmendi) que le dio tres años y ocho meses, cuando mató cuatro personas; nos quedamos con un sabor amargo y enojados porque una vez más estaban demostrando que teniendo plata y poder hacen lo que quieren“. El juicio fue presenciado por toda la familia García.

“No estamos conformes”

Marcelo recordó que, desde el día cero, estuvieron bien informados de todo. “Cuando este tipo mata a mis dos hermanos y a mis dos sobrinas, nosotros nos vamos a Puerto Madryn, estuvimos desde el día cero con todo, no había nada de lo cual no tengamos conocimiento, nosotros conseguimos los primeros testigos; después lamentablemente pasaron tres años porque la Justicia es lenta, cambiaron de jueza porque no la podían comprar y pusieron una (magistrada) que fue a favor de ellos“.

“Ellos ya tenían todo exactamente programado como iba a ser, la jueza que llevó el caso de mi familia hizo un desastre, salimos muy enojados, estuvimos alrededor de dos meses con el tema del juicio y falló a favor del asesino como es de público conocimiento; en su momento estaban silenciadas las redes y los medios, es un tipo con mucha plata y mucho poder en Madryn, se acostumbró a hacer lo que quiere”, agregó.

Asimismo, el hombre dijo a La Opinión Austral que durante las jornadas del juicio “tuvimos problemas con la familia de March, siempre arrogante y llevándose el mundo por delante”. “La verdad que el juicio, personalmente, yo, Marcelo García, hermano y tío de la familia de fallecida, me quedé con sabor a poco porque es una vergüenza, tendrían que haberle dado la condena máxima, aunque no es mucho tampoco”.

También, le dijo a este medio que March “quería tapar el sol con las manos“, y pensó que porque tenía mucha plata “pudo comprar a la jueza y un montón de gente”. “Nosotros nos fuimos mal cuando le dictaminaron la sentencia, encima quedó en un departamento de lujo en Puerto Madero, nos quedamos con un sabor amargo, muy mal, lamentablemente la Justicia argentina está mal, tiene muchas falencias, muchos grises”.

“No nos reponemos nunca”

Además, sobre la espera por justicia, que fue de más de tres años, comentó que para su familia fue muy difícil y triste. “No hay palabras para describirlo, no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo; es horrible, no hay forma, no hay nada que te calme, que te sacie; te mataron a dos hermanos y a dos sobrinas con toda una vida por delante, integrantes de una familia muy unida“.

Y continuó diciendo que, a pesar de la decisión de la Justicia, de revocarle la prisión domiciliaria al empresario que mató a su familia, “nosotros no nos vamos a reponer nunca“. “Perder de golpe a cuatro integrantes de tu familia, así de una, es algo de lo que no te recuperas nunca”. Marcelo contó que su madre, que es una mujer de edad, “está muy enferma” y pasa constantemente mucho dolor por la pérdida enorme.

El último adió a la familia.

El recuerdo de la familia

Por otro lado, al ser consultado por el recuerdo que le quedó a él y su familia de Enrique, Eva, Alma y Aitana, Marcelo manifestó a La Opinión Austral: “mi hermano Enrique era el hermano mayor de siete hermanos, deportista, comerciante, papá de dos hermosas nenas que fallecieron con él, un tipo laburante, buena gente, muy conocido en Caleta Olivia, porque nosotros somos nacidos y criados acá”.

Sobre Eva rememoró que “era peluquera, una persona hermosa, divina y con dos hijos que quedaron sin una mamá, porque ella era mamá de Matías y Lautaro“, dijo sobre la joven que, al igual que Enrique, era muy conocida en la comunidad. Con relación a las dos nenas que fallecieron, hijas de su hermano mayor, mencionó “nos dejó un sabor muy amargo, mis sobrinas eran tan chiquitas y se las llevaron también”.

“Somos gente que toda la vida fuimos laburantes, buenas personas, todos nos conocen porque lo que hacemos es trabajar y progresar y si podemos ayudar a que está al lado lo ayudamos; tuvimos la mala dicha, la mala suerte, de que un asesino al volante nos saque a parte importante de nuestra familia; ahí uno ve que en la Argentina falta mucho en la Justicia, muchas familias que han padecido algo similar nos han hablado de la injusticia”, añadió.

Finalmente hizo un llamado a aquellos funcionarios que hacen las leyes: “Esperamos que en el futuro, nuestros representantes que hacen las leyes y todo modifiquen esto para que la condena sea aún más alta a la gente que transforma su vehículo en un arma y sale a matar“. “Nosotros nos queremos contactar con Estrellas Amarillas para ver si podemos colaborar con la lucha, hay que unirse en esto y tratar de cambiar en el futuro“, cerró.