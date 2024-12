Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de un acto oficial llevado a cabo en el auditorio de la Iglesia Bet-El de Río Gallegos, Pan American Energy concretó la donación de un mamógrafo de última generación para el Hospital Zonal “Pedro Tardivo” de Caleta Olivia. Este equipo, diseñado para la detección temprana del cáncer de mama, ya se encuentra instalado y operativo, beneficiando directamente a miles de mujeres de la región.

El evento, encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, contó con la participación del gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García, quien firmó el acta de aceptación junto a representantes del gobierno provincial. “Este es un ejemplo de cómo el sector privado puede colaborar con la comunidad y fortalecer el sistema de salud pública”, señaló Vidal durante su discurso.

El mamógrafo donado representa un avance significativo en los servicios de diagnóstico del Hospital Zonal de Caleta Olivia. Este equipo de alta precisión permite realizar estudios mamográficos esenciales para detectar anomalías en etapas tempranas, cuando las posibilidades de tratamiento y recuperación son mayores.

El nuevo dispositivo reducirá significativamente los tiempos de espera para los estudios, incrementando la capacidad del centro médico para atender pacientes no solo de Caleta Olivia, sino también de localidades vecinas.

La entrega del mamógrafo formó parte de un acto en el que también se anunciaron otras importantes inversiones en seguridad y salud pública. Durante el evento, el Gobierno de Santa Cruz entregó vehículos, equipos informáticos y herramientas para fortalecer las fuerzas de seguridad de la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron que se adquirieron 40 vehículos Toyota pick-up, modelo 4×4, 0 km. Cada unidad está equipada con extintor, kit de seguridad y de protección de batería, botiquín, barral lumínico y destelladores, ploteo institucional, film antivandálico, rejas de protección en ópticas delanteras, traseras, luneta y mampara.

Claudio Vidal, Fabián Leguizamón y Daniel Álvarez.

Además, se entregaron camperas de abrigo impermeable para el uniforme policial. Dicha indumentaria es 100 por ciento gore-tex, con dos capas de peso intermedio de alta resistencia a la abrasión y desgarro, y garantizan protección contra viento, nieve, lluvia y frío. El aislamiento térmico está compuesto de primaloft, que atrapa el calor corporal y bloquea el frío, manteniendo al usuario abrigado en condiciones extremas.

También obtuvieron 50 equipos de comunicación Baofeng, modelo UV82 dual banda de 10 watts, destinados a las zonas operativas de la provincia. Su objetivo es garantizar comunicaciones efectivas en tareas de emergencia y operativos en la Superintendencia de Bomberos.

En cuanto al equipamiento informático, se incorporaron 30 computadoras portátiles con discos de almacenamiento, pantallas y sistemas operativos Windows 11, además de una computadora all in one de la marca HP.

Equipamiento para bomberos de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

También adquirieron herramientas específicas para operaciones de rescate, entre ellas cuatro trajes de neoprene de 4 mm. húmedos, diseñados para brindar seguridad y comodidad al personal en ambientes acuáticos.

Adicionalmente, se sumaron tres drones con una autonomía de vuelo de 46 minutos y cámaras de alta resolución, ideales para tareas técnicas y búsquedas en terrenos abiertos. El lote incluye 60 overoles ignífugos marca ITC con protección retardante al fuego, destinados a agentes especializados en intervenciones críticas.

También se entregó una cámara réflex Nikon D7500 al área técnica científica, facilitando la obtención de imágenes de alta calidad para documentar procedimientos relevantes.

Por último, el gobernador entregó un cachorro de rottweiler para su adiestramiento y futura labor como perro de servicio.

Por otro lado, la empresa Crown Point donó un escáner de tomografía computarizada helicoidal multicorte Activion. Este equipo, con tecnología de 16 cortes, permite exploraciones de cuerpo entero y genera un mínimo de 32 imágenes en sólo 1,5 segundos, gracias a su detector de múltiples filas con espesores de corte seleccionables. Este dispositivo será destinado al Hospital “Doctor José Alberto Sánchez” de Río Turbio.