Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pasó más de un mes desde la muerte de Zoe Adhara, la beba que falleció a principios de mayo debido a falta de ginecólogo en el Hospital Distrital de la localidad de Pico Truncado. Maira Moreno, madre de la nena, fue a la institución junto a su mamá, Verónica, la hicieron esperar, la llevaron a una sala y le avisaron que iban a derivarla al Hospital Zonal de Caleta Olivia. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar y la beba ya había muerto. Aunque le hicieron RCP, no pudieron salvarla.

La comunidad de esa ciudad, profundamente conmovida, acompañó a las mujeres en una manifestación que se llevó a cabo días después del caso, en la parte exterior del nosocomio. En el marco del encuentro, hecho el 10 de mayo, la abuela de la nena dijo que, junto a su hija, “estamos pasado por un duelo muy grande” y agregó que es “muy desgarrador” lo que ocurrió con Zoe, ya que era muy esperada por la familia. El abogado Alberto Luciani comenzó a representar a la familia Moreno.

La gente acompañó a la madre y la abuela. FOTO: GENTILEZA JORGE ILLESCA

En una nueva entrevista que brindó el doctor Luciani a LOA, dio a conocer que “se determinó hacer la exhumación de los restos de la beba y se envió al cuerpo médico forense de Río Gallegos, así que pronto tienen que hacer la autopsia y pericias médicas“. Los resultados del estudio médico se darán a conocer en los próximos días y se espera que sean reveladores para continuar con la investigación que tiene en el ojo de la tormenta al centro de salud truncadense.

Asimismo, el abogado manifestó que, por el momento, “se están tomando testimoniales en esa causa para avanzar con la prueba“. Se trata de declaraciones de la familia y el personal de salud que estaba en el nosocomio. El caso investigado fue caratulado provisoriamente como “incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo” y se encuentra en el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, que se encuentra a cargo del juez Leonardo Cimini.

El dolor de Maira Moreno, la mamá de la nena por nacer. (FOTO: GENTILEZA JORGE ILLESCA).

Por otro lado, este medio ya había publicado que Luciani se encuentra trabajando con otra familia cuyo bebé murió en 2017, en circunstancias parecidas a las de Zoe. El doctor insistió en que la muerte de este recién nacido comparte circunstancias similares a las de la bebé fallecida recientemente, e incluso señaló que también pudo haber sido por presunta “mala atención y mala praxis“. “Esto se debe a la falta de compromiso y de recursos humanos que hay en el sistema”, añadió.

Finalmente, sobre el caso nombrado recientemente, el letrado le contó a La Opinión Austral que lograron que se empiece a mover porque “ya estaba archivado“. “Se pudo desarchivar, pasaron varios años, pero estamos tratando de ver cómo podemos recolectar la prueba para poder avanzar”, dijo y concluyó: “quedó en la nada absoluta porque el juez no investigó el juez. No hubo ningún imputado y la familia no tiene respuestas de nada, pese a que había pruebas”.