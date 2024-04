El Comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga será sometido a juicio oral procesado por el delito de abuso sexual simple contra Macarena Barrionuevo, una joven que fue atacada cuando tramitaba un terreno fiscal en la comuna local. El hecho ocurrió en 2017, pero la causa no avanzó hasta 2020.

Siete años después, finalmente el juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº2 de Caleta Olivia, pidió elevar a juicio oral la causa. Aún no se estableció la fecha de realización del juicio.

Cabe destacar que Soloaga continúa en funciones ya que en 2022, el entonces oficialismo en la legislatura no aprobó el pedido de apartamiento del cargo. En diciembre del año pasado, el comisionado asumió su tercer mandato al frente del Municipio.

Tras conocerse la noticia, la diputada Roxana Reyes pidió Justicia para Macarena y pidió que se lo aparte del cargo: “Se elevó a juicio oral la causa por abuso sexual contra el Comisionado de Fomento de Cañadon Seco en Santa Cruz ahora debería pedirse desde la legislatura de Diputados Santa Cruz el apartamiento del cargo del comisiono”, expresó en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

El caso

En 2017, Macarena Barrionuevo accedió a una audiencia en el despacho del comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, para conocer el estado de avance de la tramitación de su terreno. En vez de eso, él la tomó de las manos y le propuso sexo a cambio de la parcela.

Más tarde llegaron amenazas: “Nadie te va a creer si me denuncias. Creía que te gustaban mis halagos”; “Buen día Macarena, por favor, de lo que pasó ayer no le comentes a nadie, no quiero que llegue a oídos de Ramón”, decían algunos de los mensajes que le envió Soloaga a la joven.

Ramón es el padre de Macarena, con quien el comisionado tenía una relación de amistad. Macarena hizo la primera denuncia ese mismo año pero la misma no avanzó hasta que en marzo de 2020 la joven finalmente se presentó como querellante con el patrocinio del doctor Jorge Lacrouts.

A partir de entonces Macarena decidió hacer público el hecho, primero en sus redes sociales y luego a través de medios locales y nacionales. Además, aseguró que ella y su madre perdieron su trabajo como represalia por no haber accedido a tener un vínculo sexual con el comisionado.

A mediados de octubre, Jorge Soloaga pidió licencia por razones de salud hasta que se reintegró al cargo en los primeros meses de 2021.

En junio de ese año, Soloaga fue procesado por el delito de abuso sexual simple contra Macarena. Algo que el Juzgado de Recursos ratificó en todos su términos y quedó firme.

A eso, el comisionado de fomento respondió recusando al juez de Instrucción Gabriel Nolasco Contreras Agüero, a quien acusó de haber “filtrado” la información antes de que se lo notificara formalmente. Además, su defensa recurrió ante Casación para anular el procesamiento, sin embargo, el pedido fue rechazado de plano.

El procesamiento de 40 páginas, indica que el elemento probatorio que sustentó el procesamiento fue la pericia realizada a Macarena, cuyo perito tiene más de 20 años de experiencia. Además, el Psicólogo del poder judicial señaló que “el relato de la víctima es coherente, tiene consistencia, no está influenciado” y detalló que “del relato de la víctima ninguna sobreactuación, es coherente, tiene consistencia y lógica”.

La defensa de Soloaga propuso su perito de parte, y concluyó que no hubo abuso, pero esto fue diferente a la conclusión del perito oficial de la justicia que “es imparcial”.

En marzo de 2022, la Cámara Criminal de Caleta Olivia que presidida por Juan Pablo Olivera desestimó el pedido de recusación que presentó Soloaga y ratificó a Contreras al frente del proceso judicial.

Ahora, el juez Gabriel Contreras, titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº2 de Caleta Olivia, pidió elevar a juicio oral la causa.

Jorge Soloaga continúa en el cargo

Tras el procesamiento de Soloaga, diputados de la oposición pidieron en la sesión del 3 de junio de 2021, que se aparte al acusado del cargo de Comisionado de Fomento de Cañadón Seco hasta que la Justicia determine su responsabilidad o no en el hecho.

Sin embargo, los legisladores del bloque del Frente de Todos se opuso. “No hay ningún indicio todavía que nos pueda llevar a sacarlo de ese lugar”, fundamentó la diputada Laura Hindie.

Por su parte, la diputada Rocío García, se refirió a los dichos de la denunciante quien aseguró ante la justicia que fue despedida de su trabajo luego de denunciar a Soloaga. “Cuando la despidieron de YPF en noviembre de 2019 nosotros no éramos gobierno”, remarcó García.

En octubre de 2023, Soloaga se presentó a elecciones con el lema Unión por la Patria, donde obtuvo el 53% de los votos y en diciembre asumió su tercer mandato como comisionado de fomento de la localidad santacruceña

Leé más notas de La Opinión Austral