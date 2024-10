Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, se formalizó el traspaso del yacimiento El Trébol-Escalante, ubicado en la provincia de Chubut. En un acto realizado este mediodía, el área que tenía YPF pasó oficialmente a manos de la operadora PECOM, del Grupo Pérez Companc.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, junto a miembros clave de su gabinete, como el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, y el secretario de Ambiente, Juan José Rivera. También estarán presentes figuras de primer nivel de YPF, con su presidente, Horacio Marín, liderando la delegación de la empresa. Desde el lado sindical, se anticipa una significativa movilización, con la participación de Jorge Ávila, representante de los Petroleros Privados, y Raúl Silva, de la Uocra.

Tras la firma y el acto, el diputado nacional de Chubut, José Glinski (UxP), habló con La Opinión Zona Norte, que estuvo presente en el yacimiento con la cobertura más completa de la ceremonia y sus repercusiones.

“Yo creo que es una fecha importante. Me parece bien que sean públicas las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Hoy venimos a un acto importante, porque se va YPF de zonas que opera hace decenas de años y llega PECOM. Nosotros estamos con la expectativa de que esto sea para bien. No soy optimista a priori, me parece que hay que esperar los resultados. Todos los discursos fueron claros en ese sentido. El Gobierno provincial tiene la intención de que la producción se mantenga”, indicó el legislador chubutense.

En ese sentido, Glinski agregó: “YPF no tenía ganas de seguir operando aquí, no tiene la energía puesta acá. Cuando uno está enfermo va al médico, tiene que hacerse una cirugía o lo que fuera, sabe que lo hace para estar mejor, pero no sabe cómo va a estar después. Parece ser un paso obligado y necesario, pero no sabemos que nos depara el futuro“.

Asimismo, el diputado nacional de Unión por la Patria confesó: “Yo dudé en venir hoy, me genera esos sentimientos encontrados de los que hablaron en el acto. Finalmente, primó la idea de que tenía que estar, también para poner un poco más de responsabilidad, para mirar más de cerca”.

Pese a los recaudos, Glinski señaló que “es evidente que la situación no es la mejor y la llegada de PECOM da alguna garantía en términos de seriedad“.

Por otro lado, sobre la salida de YPF de las áreas donde históricamente operó, el legislador sostuvo: “Yo creo que la nostalgia no es un buen sentimiento, porque nos ancla en el pasado y tenemos que mirar para adelante, es lo que tiene que hacer la dirigencia política”.

“La realidad uno tiene que estimular las economías regionales. Hemos logrado sacarle petróleo a las piedras, es una realidad. Por eso Ignacio Torres hablaba de los polímeros y lo que se hace en Manantiales Behr, donde se saca literalmente petróleo de las piedras, con la recuperación terciaria”, agregó.

En este marco, Glinski reconoció que el foco de la industria “está todo puesto en Vaca Muerta“. “Si uno se pegaba una vuelta la semana pasada por la AOG en Neuquén, la cantidad de comodorense que había era un montón. Hay que aprender a transitar esta nueva etapa sin nostalgia y mirando para adelante”, consideró.

“Hablaron de un nuevo ecosistema, hay que ver cómo funciona. A mi me genera muchas dudas, si vamos o no mantener los puestos trabajos. Es una tarea que se ponen al hombro los sindicatos y siempre lo han hecho con fortaleza. También hay empresarios locales que tienen que sostener la prestación de servicios, empieza algo nuevo y todos anticiparon que va a ser difícil. Tenemos que estar atentos para que sea con el menor costo posible y con el mayor provecho para la región”, concluyó.