El senador Carlos Linares (Unidad Ciudadana-Chubut) afirmó, este lunes, que la conducta de Edgardo Kueider, expulsado el jueves último del Senado de la Nación, deja un “manto de dudas“, porque “horas antes” de votarse la Ley Bases “estaba totalmente opuesto”, y de pronto, sin explicaciones, “dio un giro de 180 grados”.

Linares habló, en el programa “Hermosa mañana” de radio Splendid, en referencia a las razones para la expulsión del legislador detenido hace una semana en la frontera entre Paraguay y Brasil con USD 211.000 en su poder, que no había declarado y cuyo origen tampoco no pudo justificar. Por el tema se abrió, también una causa en Argentina.

“Convivimos dos años en el bloque (con Kueider) y en el último año tuvo un cambio radical. Cuando se votó la Ley Bases él estaba, horas antes, totalmente opuesto y sin su firma no tenían dictamen, y de pronto apareció el dictamen con la firma. Nos deja para pensar lo que cada uno quiera pensar“, explicó Linares.

Cómo José López

Para el senador chubutense, lo decisivo para expulsar a Kueider es que fue detenido “in fraganti“, con “un bolso muy parecido a los bolsos de (el ex secretario de Obras Públicas, José) López, con la única diferencia de la cantidad de dinero que había adentro”.

“El Gobierno habla de la ruta del dinero K, acá hay que investigar la ruta del dinero de Kueider“, manifestó. Al tiempo que desestimó que pueda considerarse inválida la sesión que destituyó a Kueider. “La vicepresidenta no ejerció la Presidencia de la Nación hasta las 7 de la tarde cuando firmó el libro, hasta ahí era presidenta de la Cámara, de eso no hay duda, y la Justicia no va a dar lugar a impugnaciones“.

Finalmente consideró que “si Victoria Villarruel tenía que estar a cargo del Ejecutivo o presidiendo la sesión en el Senado no es motivo para hacerle un juicio político“, defendió.