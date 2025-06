Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia vivió un día de significativa trascendencia con la esperada inauguración de la Ciudad Judicial, un hito largamente anhelado por la comunidad legal y la ciudadanía en general. En este contexto, la diputada nacional por el PRO, Ana Clara Romero, conversó en exclusiva con La Opinión Austral, ofreciendo una perspectiva sobre este acontecimiento y desgranando los principales ejes de su labor legislativa y su visión política para la provincia y el país. Con dos décadas de experiencia en el ejercicio de la abogacía, Romero calificó la jornada como un “día histórico” tanto para ella como comodorense como en su rol de “abogada de la matrícula”. La apertura de este edificio, que ya cuenta con un esquema de ocupación, representa no solo un avance para la ciudad, sino también un “mensaje enorme para todos los chubutenses”, simbolizando el inicio de una era en la que las obras largamente postergadas finalmente se concretan, incluso aquellas que el gobierno nacional ha desatendido. Este compromiso provincial, según la diputada, busca dar una “mayor y mejor calidad de vida a los chubutenses” a través de un sistema de desendeudamiento.

La placa colocada este jueves. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La jornada, sin embargo, no estuvo exenta de contrastes. Mientras se celebraba la culminación de un proyecto, un grupo de judiciales se manifestaba en las afueras, aprovechando el marco del acto para expresar su descontento. Ante esta situación, Ana Clara Romero se mostró contundente pero respetuosa del contexto democrático. “Vivimos en democracia, o sea, cada uno se expresa como entiende“, afirmó la diputada, aunque dejó en claro que su posición, al igual que la del gobernador, es la de “terminar los privilegios”. Romero recordó su insistencia en la “eliminación de los fueros” y su firme postura “frente a cualquier situación que tuviera que ver con que algunos mejoraran su posición respecto del resto”. Para ella, la postura del oficialismo provincial en este sentido es “clara”.

En el plano político y con las elecciones ya en el horizonte, la diputada fue consultada sobre sus ambiciones futuras, especialmente tras trascender su interés en una “revancha” en Comodoro Rivadavia. Romero, con un “gran amor por mi ciudad”, no dudó en señalar que la “decadencia que vivimos hoy los comodorenses tiene que ver con que nos gobiernan los mismos hace tanto tiempo”, lo que ha impedido cualquier “proyección de futuro”. Si bien aclaró que trabaja en “proyectos colectivos” y no “personales”, manifestó su compromiso de “empujar desde lo personal o apoyando a alguien” para generar el cambio necesario en Comodoro.

Javier Raidan, Ricardo Lorenzetti, Susana Medina, Gustavo Menna, Nacho Torres y Othar Macharashvili. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Por otro lado, al ser interpelada sobre una posible candidatura futura, la diputada fue categórica: “Yo voy a estar donde donde sea más útil para para el espacio y más que para el espacio para los chubutenses“. Reconoció que la tarea emprendida es “un trabajo muy duro después de tantos años de desidia, tanto a nivel provincial como también a nivel de cada una de las ciudades”, y expresó su convicción de que, aunque no lograron el objetivo en Comodoro en el pasado, “vamos a llegar en la próxima”.

La relación con el gobierno nacional fue otro de los puntos centrales de la conversación, donde Romero trazó una clara línea divisoria. A diferencia de lo que podría pensarse, la diputada del PRO en Chubut aseveró que no tienen “ninguna aspereza que limar” con La Libertad Avanza porque “nosotros somos oposición”. Si bien acompañan las iniciativas que consideran “razonables”, especialmente en lo concerniente al “orden fiscal”, la claridad de las cuentas y la austeridad de no “gastar más de lo que entra”, mantienen sus diferencias. La principal de ellas radica en la “mirada federal que que está faltando” en el gobierno nacional. Romero subrayó la importancia de “ponerse la camiseta de la provincia y dar esas peleas“, mencionando ejemplos concretos de resistencia. Recordó su voto en contra en la “Ley Bases” y su oposición a “volver a retrotraer ganancias sin respetar los diferenciales patagónicos”. También destacó su rechazo a un decreto del SIDE que asignaba “25.000 millones de pesos” sin ningún beneficio directo para las provincias. En este sentido, resaltó que el gobernador se encuentra abocado a trabajar en un “nuevo esquema fiscal” que sea “mucho más justo” y que incorpore una “mirada federal”. Esta, concluyó, es su “cruzada”.