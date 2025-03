Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes por la mañana, en la Sala de Reuniones de la Municipalidad, el intendente Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, recibió al gobernador de la provincia, Ignacio Torres y le entregaron los proyectos ejecutivos de las obras hídricas necesarias para la zona sur y norte de Comodoro Rivadavia, en lo que respecta a la evacuación del agua, fundamentalmente en época de lluvias.

En el encuentro marcado por el trabajo conjunto entre la administración local y provincial, también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Luis Romero; el secretario de Control Urbano y Operativo, Ricardo Gaitán; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; y el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich; así como también miembros del gabinete del gobierno de Chubut.

Tras el encuentro el intendente tildó a la reunión como “muy positiva”, luego del hecho climático que el pasado sábado, afectó a ciertos lugares de la ciudad. En dicho sentido, destacó que “estamos trabajando todos juntos para poder ir buscando soluciones concretas e integrales para el bienestar de todos los vecinos”.

En la misma línea, Macharashvili destacó que por la magnitud de los montos de las obras a ejecutar se va a ir avanzando en orden de prioridades, es por ello que, como obra prioritaria gestionaremos junto a Provincia, la descarga al mar del canal evacuador Roca.

Asimismo, resaltó la decisión de la parte política con el apoyo de las áreas técnicas de avanzar en la gestión de los recursos financieros para poder ejecutar las obras, al recordar que para el evacuador Roca, “oportunamente ya se habían generado los proyectos ejecutivos y hasta el financiamiento: se licitó, adjudicó, inició, se pagaron los anticipos y luego no se pudo continuar, por eso se tuvo que rescindir y ahora estamos en un nuevo proceso para poder hacer la obra que en esta cuenca sur es tan importante”.

No obstante, también recalcó la necesidad de las obras principales en zona norte, por ello mencionó que “contamos con los proyectos ejecutivos de todas las obras de contención hídrica que necesita la ciudad y en ese marco le hicimos entrega a Obras Púbicas de provincia de toda la documentación ya firmada y cuantificada con las gestiones pertinentes”.

Por su parte, el gobernador Torres, también destacó el trabajo en conjunto concretado en el marco del temporal de lluvia del sábado, tanto del gabinete provincial como municipal al sostener que no existe “ningún tipo de mezquindad política. Estuvieron trabajando juntos y es algo que se sigue haciendo no solamente ante una implicancia climática. Se estuvo trabajando muy bien para tener operativa toda la traza vial, para responder rápidamente ante la situación del hospital Regional que ya se está resolviendo, para que las escuelas estén operativamente y brindar un acompañamiento a las familias que fueron afectadas, sin tironeos jurisdiccionales”.

Es por ello, que el gobernador respaldó el pedido del intendente de avanzar nuevamente en la gestión de las obras hídricas y en ese sentido sentenció que se iniciará con “las gestiones que son necesarias, que tienen que ver con derechos y obligaciones. Esas obras que responden a la cartera nacional, no es dinero que se va a mendigar, sino que responde a dinero que aporta la provincia de Chubut y los municipios en carácter de regalías. La mitad de esas obras estarían prácticamente financiadas. Esta mesa de trabajo se va a seguir sosteniendo, -remarcó-, porque ningún Municipio solo y tampoco la provincia de manera aislada, puede encarar estos proyectos de infraestructuras a escala que deberían estar resueltos hace mucho tiempo”.

“La documentación que presentamos, es sólida y nos permite caminar en la gestión de conseguir el financiamiento”

Así se refirió el secretario de Infraestructura Municipal, al hacer referencia a la presentación que se realizó ante el gobernador y su gabinete sobre el estado de las obras y el status de los proyectos ejecutivos. “La verdad que esta información tuvo una importante receptividad, por lo que se va a gestionar rápidamente una reunión a nivel Nacional, sobre todo porque estos proyectos ya fueron cargados en el sistema, en su momento contaban con un Código SIPPE para ser financiados por el Estado Nacional, porque ya se había aportado la trazabilidad y la factibilidad técnica y económica”.

En cuanto al avance en la gestión de las obras, el funcionario subrayó que, ante la solicitud de determinar prioridades, se definió como principal la obra de descarga al mar, “más allá de que hay un sistema que tenemos que atender con distintas trazas y distintos tipos de obras. Entendemos que esta es la primordial, por la cual iríamos a buscar una financiación con el gobierno Nacional o como también propuso el gobernador, quizás se pueda avanzar con el tema de regalías”.

En lo que respecta a las gestiones ante Nación, el funcionario explicitó que se planifica que Municipio acompañe a Provincia, sobre todo para gestionar y verificar el estado de las obras, ya que “cuentan con un proyecto ejecutivo aprobado por el Estado Nacional en su momento, que son validaciones muy importantes, ya que implica que estamos caminando en firme con la decisión y con la definición técnica, teniendo en cuenta que estos proyecto conllevan un tiempo de elaboración entre 6 y 12 meses, porque hay que estudiar el caudal y la cuenca. Hoy se puso en contexto todo este tema, que es un sistema muy importante y que su costo queda fuera de escala para un Municipio que por más de que está ordenado y tiene buen presupuesto, son obras de un valor financiero muy elevado”.

Mientras que en lo relativo al material puesto a disposición de provincial, Romero indicó que “hoy se hizo una entrega al secretario de Obras de provincia –Tórtola-, de las carpetas que contienen los proyectos ejecutivos. Se trata de una documentación muy importante, porque fue elaborada con respaldo, con recurrencias, con un diseño realmente que está adecuado y admite ser construido. No es solamente teoría, sino que tiene mucho relevamiento de campo, es sólida y eso nos permite caminar en la gestión de conseguir el financiamiento”.

Junto con el proyecto de descarga al mar que se entregó como obra prioritaria, también se adjuntaron las obras: rectificación de la traza del canal Roca que no es una obra aislada, sino que atiende un sistema a una cantidad de vecinos y que beneficia a más de 30 mil habitantes. Mientras que, en relación a las obras en zona norte, se habló de las de Laprida, Km 3 y Km 8 y específicamente en la necesidad de avanzar con reservorios, sistemas destinados a atenuar las lluvias fuertes en poco tiempo. “La verdad que tenemos una batería de proyectos y de datos que se han trabajado muy seriamente durante estos años, que es la documentación que hoy de primera mano se le entregó al gobernador”.

“Es muy importante la decisión del intendente y del gobernador de buscar financiación”

Por su parte el secretario de Gobierno, Sergio Bohe puso en valor la colaboración de Provincia con el Municipio desde el mismo sábado, con la puesta a disposición el día domingo de equipos de vialidad provincial para recorrer calles en forma coordinada por la Municipalidad, del mismo que las áreas sociales, de educación y salud en cuanto a temas de infraestructura.

Puntualmente a lo dialogado por los gabinetes, Bohe remarcó que se realizó “la presentación del plan estratégico que se había desarrollado a nivel local junto con Nación en el año 2019-2021, que tiene que ver con todas las obras de aliviamiento de pluviales, las salidas al mar, de los reservorios, que aún restan construir 3 más y que son obras de una gran escala económica, que exceden las posibilidades del Municipio y de la provincia. Por eso es muy importante –insistió-, la decisión del intendente y del gobernador de trabajar en conjunto para buscar las alternativas de financiación, de acuerdo a una serie de prioridades que tenía ya establecida la Municipalidad que tienen proyecto ejecutivo y prefactibilidad técnica y financiera, es decir que se trata de un trabajo muy consolidado”.

Respecto a las gestiones, el funcionario resaltó que “las obras se venían trabajando, tenían presentaciones a nivel nacional, pero con el cambio de gobierno y la suspensión de todas las obras públicas, no se pudo avanzar en su ejecución”, dijo al agregar que en dicho paquete también se encontraban “el sistema cloacal de Fracción 14 y 15 y el canal Evacuador de la Avenida Chile”.

Para sintetizar, el funcionario indicó que se presentó el plan director que tiene consolidado la Municipalidad, y en cuanto a planificación para avanzar con la búsqueda de recursos financieros, adelantó que “si bien tenemos en claro que quizás no consigamos el financiamiento directo de Nación, creemos que podemos lograr acceder a herramientas o instrumentos financieros para concretar los proyectos, lo que quiere decir que seguramente el esfuerzo lo tengamos que hacer con Provincia y con la ciudad. Seguramente serán préstamos, no inversiones, no obstante, buscaremos todas las alternativas ya sean fuentes de orden nacional o internacional”, concluyó.

Se asistieron más 70 familias y se continúa con los relevamientos

En otro orden, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas, manifestó que, ante el temporal de lluvia, se trabajó desde el sábado a la madrugada con el objetivo de asistir a las familias que se vieron perjudicadas. “Venimos trabajando con todos los equipos técnicos, realizando los relevamientos y coordinando de manera conjunta con Defensa Civil en lo que respecta a las diferentes situaciones de urgencia. Hasta el momento fueron asistidas de manera directa y con visitas a domicilios, más de 70 familias y en el transcurso de la semana seguiremos trabajando arduamente. Nos llevamos muchas inquietudes por parte de los vecinos de cuestiones de infraestructura”, mencionó.

En lo que atañe a las intervenciones en territorio, el funcionario especificó que “acompañamos situaciones puntuales como inundaciones de domicilios, a través de la entrega de cochones, frazadas y alimentos. También, tuvimos algunas situaciones de autoevacuados, que se trasladaron a la vivienda de algún familiar, que fueron atendidas de manera automática. Con provincia venimos trabajando desde el primer momento y en base a los relevamientos que tenemos con todas las situaciones de emergencia, realizaremos los relevamientos y acompañaremos desde el lugar que nos toca, para llegar a las soluciones necesarias”.