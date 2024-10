YPF formalizó este lunes el primer traspaso de áreas maduras de Chubut a PECOM. El bloque Trébol-Escalante, ubicado en la provincia de Chubut, pasó oficialmente a manos de la operadora del Grupo Pérez Companc. Una concesión otorgada por la provincia hasta el 14 de noviembre de 2047.

El acto se llevó a cabo al mediodía en la base operativa de la zona transferida, con una amplia presencia de autoridades gubernamentales, sindicales y representantes del sector.

Entre los principales participantes se encontraban el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acompañado por miembros clave de su gabinete, como también el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili. También estuvieron presentes los protagonistas del traspaso, Horacio Marín, presidente de YPF; así como también el CEO de PECOM, Gustavo Astié.

Desde el lado sindical, hubo una significativa movilización, con la participación de Jorge Ávila, titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del sur del Chubut; y trabajadores de la UOCRA. También estuvo el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar.

Además participaron el diputado nacional José Glinski, la senadora Ana Clara Romero; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el ministro de Energía e Hidrocarburos, Jorge Ponce; los diputados provinciales Luis Junco, Leticia Magaldi y Paulina Ogalde, entre otras autoridades públicas.

Este traspaso forma parte del ambicioso Plan Andes de YPF, que está poniendo a disposición 30 áreas maduras para atraer nuevas inversiones y revitalizar la producción en estos sectores. Aunque Trébol-Escalante es el primero en concretarse, YPF sigue avanzando con otras transferencias, como la de Campamento Central-Cañadón Perdido, también adjudicada a PECOM.

El objetivo actual es reactivar la actividad en una zona que ha experimentado caídas significativas en su producción en los últimos años, agravadas por el temporal de junio de 2024. PECOM está asumiendo la operación tras haber cumplido con los requisitos legales, incluidos los compromisos ambientales exigidos por la provincia. La operadora tiene la responsabilidad de estabilizar la producción en los próximos meses, impulsada por una reciente medida que eliminó aranceles para la importación de polímeros, clave para optimizar la planta de recuperación terciaria en el área.

Othar Macharashvili: “Comodoro Rivadavia está expectante, esta ciudad necesita más inversión”

El primero en tomar la palabra durante el acto oficial fue el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili.

“Es un día de doble sentimiento. Una porque estamos haciendo la transferencia de un área de YPF, del cual todos tenemos un sentimiento de pertenencia de muchísimos años. Hemos venido por estas zonas, desde que estábamos en el colegio secundario, a hacer pasantías y a trabajar. Y hoy, después de ciertas negociaciones y licitaciones, se transfiere a una empresa que estuvo en esta región hace muchísimos años como PECOM, con la cual también tuvimos actividades técnicas”, recordó el jefe comunal.

En ese sentido, destacó que este traspaso de áreas permitirá “poner en marcha yacimientos convencionales que han dado muchísimo a nuestras familias, a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestra provincia y al país“.

“Toda esta energía, todo este producto, fue parte y es parte de una matriz productiva y energética que ayudó al país a salir adelante”, agregó.

En ese sentido, Macharashvili le dió la bienvenida a PECOM e invitó a la empresa a “seguir trabajando en beneficio de todos los trabajadores y seguir trabajando para el futuro de esta ciudad, esta cuenca y del país“.

“Comodoro Rivadavia está expectante, esta ciudad necesita más inversión. La cuenca necesita más inversión. La inversión va a venir si trabajamos de forma serie, conjunta, sin mezquindades, sin cartas tapadas y de cara a la gente. Sin productividad no tendremos recursos, no tendremos valor agregado para seguir invirtieron y que nuestros trabajadores tengas sueldos dignos”, expresó el intendente.

Por otro lado, agradeció el diálogo con Horacio Marín y aseguró que “YPF no se va de la cuenca, va a seguir en la cuenca y queremos el compromiso para seguir trabajando junto con todas las empresas para que esta provincia, esta cuenca y esta ciudad siga siendo pujante”.

Horacio Marín: “Es lo mejor para los trabajadores, para el país y la para la industria”

Al respecto el presidente de YPF, Horacio Marín, se dirigió, sobre todo, a los trabajadores que presenciaron el acto. El traspaso “es mejor para YPF, para los trabajadores, para el país y para la industria”, aseguró. “YPF no podía seguir en las áreas marginales, no lo podíamos hacer bien”, afirmó.

“Es un lujo que PECOM se haya dedicado al área convencional. Cuando era joven todos queríamos trabajar en PECOM porque era la mejor compañía fuera de YPF de la Argentina. Y el dueño, ha armado un equipo extraordinario. Ellos saben de operar y van hacer un trabajo muy bueno que va a redundar en beneficios para todos”.

Luego de agradecer al gobernador Ignacio Torres, al intendente Othar Macharashvili, a la diputada ana Clara Romero; al secretario general del Sindicato Petrolero, Jorge “Loma” Ávila, admitió que el cambio “es difícil, pero es un nuevo ecosistema que va cambiar las áreas convencionales de la Argentina. Vamos por 30 mil millones de exportaciones y vamos también porque las áreas convencionales dejen de declinar y tratar de mantener el trabajo”.

“Quiero agradecer fuertemente a todos los trabajadores de YPF que han sabido comprender. Los entiendo, pero de adentro de mi el sentimiento es encontrado. Pero para hacer las cosas bien y transformar hay que tomar las decisiones difíciles. Cuando uno no toma las decisiones difíciles no logra resultados y por eso hoy estoy muy contento a pesar del sentimiento encontrado de que esto es lo mejor para todos”, finalizó.

Gustavo Astie: “Para PECOM es un día histórico, hace 22 años que no operamos un yacimiento”

Luego Gustavo Astie, CEO de PECOM, celebró la jornada y la calificó la transacción como “histórica” para la compañía.

Luego de escuchar al presidente de YPF, Horacio Marín, señaló: “Hablando de sentimiento y emociones, nací en lo profesional en Pérez Companc -trabajé diez años desde el 95- después 18 en YPF y regrese a Pérez Companc hace un año”.

Aseguró que para PECOM fue un día “histórico, hace 22 años que no operamos un yacimiento y hoy arrancamos nuevamente”, “la operación de yacimientos está en el ADN de Pérez Companc y lo hacemos con seriedad, humildad, responsabilidad, aplomo y parados en una plataforma de valores que el grupo desarrolló a lo largo de 70 años de historia”.

Luego coincidió con Horacio Marín (presidente de YPF) que “nuestra compañía puede aportar valor apalancándonos en las capacidades desarrolladas a lo largo de este año para llegar a este punto”.

Brindó su agradecimiento a la Provincia de Chubut por “haber transitado este proceso de manera ágil, dinámica y ordenada”, además de YPF “por transitar el proceso de manera constructiva”, al igual que el apoyo recibido desde las entidades gremiales. “Estoy seguro que vamos a trabajar muy bien, codo con codo”, indicó a los trabajadores.

PECOM ve “un gran potencial en este tipo de campos repitiendo mucho foco en cada dólar invertido tanto en el gasto como en la producción”, “los invito a todos acompañarnos en este proceso”.

Por otro lado destacó que desde la empresa ven “valor y potencial en este tipo de campos, repitiendo y poniendo mucho foco en cada dolar que invirtamos en el gasto y la inversión poniendo mucho foco en la producción”.

Jorge Ávila

Tras la intervención de Astie, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del sur del Chubut, Jorge Ávila, habló a los trabajadores presentes en el lugar.

“Nacho” Torres anunció la baja de regalías en las Cuencas Maduras

Al cierre del acto, el gobernador Ignacio Torres se dirigió a los presentes y destacó la oportunidad que representa para Chubut este acuerdo.

“Estamos hablando de trabajo, de una cuenca que le da mucho a la provincia, pero también le ha dado muchísimo a la Nación”, comenzó diciendo el mandatario.

Y agregó: “Toda esa incertidumbre que tenían las familias durante estos meses de dimes y diretes, que no se sabían que iba a pasar, eso generó angustia a miles de chubutenses que no merecen sentir esa angustia. Cada vez que sale un barril de petróleo de esta provincia no hay incertidumbre sobre dónde va ese dinero, ese dinero va a la Nación. Parte de esas regalías que genera esta cuenca que durante más de 100 años generó tanto, dinamiza la economía de nuestros docentes, genera los recursos necesarios para sostener la salud, esas son las fuerzas que tenemos que reivindicar porque es los único que nos va a hacer salir adelante”.

“La fuerza del trabajo, del esfuerzo, de la industria, de nuestra cuenca. No hay cosas mágicas en el cielo que nos va a hacer crecer, la Argentina va a crecer garantizando los puestos de trabajo de cada una de esas familias que se levantan temprano para ir a trabajar y generan los recursos necesarios para que el país se ponga de pie“, ahondó Torres.

Fomento a las cuencas maduras en Chubut

En ese sentido, el gobernador chubutense destacó que “durante tantos años nuestros trabajadores se esforzaron para generar esa riqueza que puso de pie a nuestra nación, siendo el motor energético de la Argentina”. Por este motivo, el mandatario aseguró que “también hay que hacer un esfuerzo para sostener este trabajo”.

“Por eso, desde provincia, vamos a presentar un Decreto de fomento a las Cuencas Maduras. Vamos a hacer un esfuerzo para que sobre el incremental de la producción haya una baja de regalías. Pero no lo vamos a hacer sin condicionamientos, lo vamos a hacer con la única condición necesaria que es que no se pierda un solo puesto de trabajo“, anunció Torres.

“Vamos a hacer el esfuerzo para reactivar esta cuenca. Para sostener el trabajo que le da de comer al comercio, a los gastronómicos y genera tanto en nuestra querida provincia“, indicó.

En esa línea, Torres destacó que “se logró después de charlas, negociaciones y peleas, que esta sea el primer traspaso exitoso de áreas de YPF con una empresa seria que va a venir a invertir”. “No como algún chanta quería meterse para hacer especulación inmobiliaria. El que venga a instalarse en nuestra provincia será a invertir, a generar trabajo, a extraer petróleo. No a pisar un área para darse vuelta y venderla”, remarcó.

“Lo que logramos hoy es importantísimo. Logramos que no haya brecha de parate en el trabajo. Logramos que YPF ceda las áreas a PECOM con un compromiso fundamental. A partir de hoy cada uno de ustedes vuelve a trabajar donde tiene que estar, en el campo, para garantizarle previsibilidad a cada una de las familias”, concluyó.

Un paso importante

Luego del acto, el mandatario chubutense brindó declaraciones en rueda de prensa, donde estuvo presente La Opinión Zona Norte, y habló sobre la importancia de este acuerdo de traspaso, tratándose del primero que se realiza en esta etapa.

“Para nosotros es importante ser la primera provincia que, de manera ordenada, puedo coordinar esta transición que en otros lugares no es tan fácil. Lo hicimos con la responsabilidad de garantizar que haya una empresa que quiera venir a invertir y tiene la espalda para garantizar esa inversión y sobre todo el trabajo que es lo más importante”, destacó.

En este marco, ahondó: “PECOM tiene un plan de crecimiento rápido sobre esta cuenca. Cuando una operadora tiene inversiones en Vaca Muerta y en nuestra cuenca, generalmente las reservas de la inversión terminan yendo a Vaca Muerta. Por eso, tener una operadora que va a invertir fuerte y va a apostar al convencional y a la recuperación de nuestra cuenca, es fundamental”.

Sobre el decreto de fomento a las Cuencas Maduras, puntualizó: “La baja de regalías, siempre estamos hablando sobre el incremental, porque de lo que estamos buscando es terminar con ese declive. Esa inversión de shock que va a hacer la empresa en esta cuenta se va a va reflejado en más producción“.

Campamento Central y Tordillo

Por otro lado, Torres se refirió al traspaso de las áreas del Campamento Central y aseguró que aún no hay definición “porque hay una empresa que no sabe si vende o no”.

Sin embargo, consideró: “Calculo que en estos días se va a ir definiendo. Con este traspaso que es el primero en Argentina me parece que se van a agilizar muchísimo los otros. Estamos avanzando y en estos días va a haber novedades, pero lo más importante fue este traspaso a PECOM, porque es una empresa que se va a hacer cargo de un área muy importante”.

“Después está en el caso del Tordillo, hay negociaciones para la venta, pero eso es un acuerdo entre privados que estamos siguiendo de cerca para que se haga de manera ordenada y garantizar lo mismo que es el trabajo”, añadió.

Compromisos ambientales

Uno de los puntos clave del traspaso es el plan de saneamiento que deberá implementar PECOM. La provincia ha sido estricta en los requerimientos ambientales, exigiendo la clausura definitiva de los pozos inactivos y la evaluación del potencial de recuperación en otros. PECOM cuenta con 12 meses para definir cuáles serán reactivados y cuáles se abandonarán definitivamente. Este proceso ya ha sido auditado y aprobado por las autoridades locales.

A pesar de que la nueva operadora tiene un año adicional para completar su evaluación, la provincia solicitó información complementaria antes del acto de hoy, donde se espera que PECOM especifique cuántos pozos serán abandonados en 2025. Se aclaró que cualquier pasivo ambiental no declarado deberá incluirse en el plan de saneamiento, y que la responsabilidad por daños ambientales recae sobre quien los haya causado, aunque el área sea transferida a otra operadora.

Este compromiso ambiental es fundamental para asegurar la actividad en la región y garantizar el trabajo de las cuadrillas de perforación y saneamiento que movilizarán recursos para los pozos inactivos. Además, el plan establece que el saneamiento no se considerará cumplido hasta que todos los objetivos ambientales se hayan alcanzado.

Plan Andes de YPF

El programa Andes de YPF abarca 30 bloques distribuidos en 11 clusters, de los cuales 10 pertenecen a Santa Cruz y algunos más a Tierra del Fuego. YPF ha dejado en claro que, a partir del 1 de enero de 2025, no tendrá presencia en ningún bloque convencional. Este proceso de desinversión tiene como objetivo optimizar recursos y potenciar áreas no convencionales como Vaca Muerta, dejando las áreas maduras en manos de nuevas operadoras que aporten tecnología y capital para revitalizarlas.

En este momento, el traspaso de Trébol-Escalante a PECOM marca el inicio de una nueva etapa para la región, donde las expectativas de recuperación de la producción se combinan con la responsabilidad de un estricto cumplimiento ambiental. Las autoridades provinciales, junto a los gremios y operadoras, están siendo testigos de este primer paso en una serie de cambios significativos para la industria hidrocarburífera del país.