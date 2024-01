Atlanta consigue regreso de Previtali y empata con Chaco For Ever en amistoso

Atlanta obtuvo en las últimas horas el retorno del mediocampista Nicolás Previtali, desde Ecuador, y empató sin goles con Chaco For Ever, en un amistoso de preparación

En la noche del viernes, el equipo de Villa Crespo se aseguró el regreso de un volante surgido en las inferiores del club como Previtali, de 28 años. Proviene de Independiente del Valle que lo cedió hasta diciembre de 2024, previo paso por Montevideo City Torque, en Uruguay.

El equipo conducido por el DT Mario Sciacqua sostuvo hoy en el estadio León Kolbowski, el último cotejo ensayo antes del comienzo de la competencia oficial en la Primera Nacional.

La formación del elenco 'bohemio' nucleó a Andrés Mehring; Mauricio Rosales, Fernando Evangelista, Alan Alegre y Nicolás Mosca; Leonardo Marinucci, Juan Manuel Requena, Alejo Dramisino y Carlo Lattanzio; Joaquín Susvielles y Erik Bodencer (Ivo Constantino).

El equipo chaqueño, a las órdenes del DT Diego Osella, alistó a Kevin Larrea; Agustín Bellone (Lucio Pérez), Milton Leyendeker, Maximiliano Romero y Lucas Kruspzky; Gonzalo Lucero, Brian Nievas (Rodrigo Vélez), Javier Iritier y Franco Perinciolo (Alan Sombra); Daniel González (Mateo Maccari) y Jonathan Dellarossa.

Los dos equipos debutarán en condición de visitante el torneo de la Primera Nacional el próximo domingo 4 de febrero, a las 17.00

Mientras Atlanta jugará con Almirante Brown en Isidro Casanova, Chaco For Ever lo hará en Salta ante el ascendido Gimnasia y Tiro. Los dos encuentros corresponden a la zona B del certamen. (Télam)