Boca recibe a Central Córdoba con la necesidad de un triunfo en la Copa de la Liga

Boca Juniors, de opaca campaña en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, recibirá mañana a Central Córdoba de Santiago del Estero por la quinta fecha del torneo, que lo tiene lejos de los equipos que encabezan la Zona B.

El partido se jugará en la Bombonera desde las 19.15, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y TV a cargo de TNT Sports.

Boca es una de las decepciones del actual torneo, ya que suma 6 puntos en cuatro partidos, con un solo triunfo (2-0 de visitante al alicaído Tigre) y tres empates desabridos contra Platense (0-0), Sarmiento (1-1) y otra igualdad sin tantos contra Defensa y Justicia en el regreso del "Xeneize" a la Bombonera el sábado pasado.

Con Godoy Cruz y Newell's en la cima (12), y Estudiantes y Racing en zona de clasificación (10), a Boca no le quedará otra que mostrar algo más, proponer en ofensiva con otra audacia y ganar de local si no quiere perder puntos que hacia el final del torneo se pueden pagar muy caros.

Sin el uruguayo Edinson Cavani entre los convocados (quedó descartado para ingresar en la consideración del DT Diego Martínez por un problema estomacal), el entrenador boquense hará retoques en el equipo para intentar otro esquema, con más peso en el ataque.

Así, saldrá del equipo Lucas Blondel para que el peruano Luis Advíncula vuelva al lateral derecho, y Luca Langoni acompañará como extremo a Darío Benedetto y Miguel Merentiel en el ataque.

En cuanto a Cavani, podría estar en la consideración del DT de cara al partido del domingo próximo ante Lanús, en la Fortaleza Granate, por la sexta jornada.

En cuanto a los jóvenes Leandro Brey, Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, quienes integraron recientemente el seleccionado argentino Sub 23, que alcanzó el pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024, tendrán unos días de descanso, pero es posible que el "Equi" y Medina estén entre los convocados contra Lanús.

Por el lado de Central Córdoba, el equipo que dirige Abel Balbo sumó en la fecha pasada sus primeros tres puntos en el torneo, tras golear 3-0 a Sarmiento, y después de tres derrotas en fila contra Newell's, Godoy Cruz y Platense.

El "Ferroviario" es uno de los equipos que tienen que estar atentos al promedio para el descenso, ya que no en la temporada pasada no tuvo una buena campaña.

En el corto historial de seis partidos entre ambos equipos, se anotan dos triunfos para cada uno, y dos empates, en una paridad total.

–Posibles formaciones–

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Mauricio Benítez, Kevin Zenón; Luca Langoni, Darío Benedetto y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Central Córdoba (Santiago del Estero): Andrés Mehring; Pablo Minissale, Dardo Miloc, Sebastián Valdez; Fernando Torrent, Enzo Kalinski, Rodrigo Atencio, Santiago Laquidaín, Manuel Garcia; Tomás Molina y Florián Monzón. DT: Abel Balbo.

Cancha: Boca Juniors

Hora: 19.15

Árbitro: Nicolás Lamolina

TV: TNT Sports. (Télam)