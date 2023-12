El uruguayo Santiago Viera confirmó que será nuevo refuerzo de San Lorenzo y que llegará libre

El volante uruguayo Santiago Viera, de 25 años, confirmó hoy su llegada a San Lorenzo, del que será el primer refuerzo en este mercado de pases tras quedar libre de Cerro Largo de su país, y adelantó que solamente falta "la firma y el viaje".

“Para que sea jugador de San Lorenzo falta la firma y el viaje, yo voy a quedar libre el 31 de diciembre. Soy un volante central mixto, de mucha entrega y recorrido. Cuando hay que jugar, se juega; cuando hay que marcar, se marca. Un poco más defensivo aunque con mucha dinámica. Mi representante habló con la dirigencia de San Lorenzo, pero no tengo mucha idea de con quién hablo”, expresó en DSports.

Además, manifestó que cuando disputó el Mundial Sub-20 de Corea del Sur, en el 2017 con la Selección de Uruguay, compartió cancha con Rodrigo Bentancur (ex Boca Juniors) y Nicolás De La Cruz (River Plate): “Yo iba a la guerra y ellos jugaban. Hoy en Uruguay son todos más mixtos porque aportan marca y juego. Yo voy y tranco, después veo de jugar”.

“Soy un poco más defensivo, pero con mucha dinámica y pienso que cuando hay que jugar se juega y cuando hay que marcar se marca. Creo que puedo encajar muy bien en su sistema y darle una mano al equipo”, hizo referencia sobre su juego.

“Sé que San Lorenzo es un club muy grande. Para mí es un gran paso, además de ir al fútbol argentino, el hecho de ir a un club como San Lorenzo. Vivo año a año, terminé una temporada 2023 muy buena pero mi pensamiento está en el 2024, en San Lorenzo“, agregó.

El uruguayo llega en reemplazo de Jalil Elías, que se irá libre al Johor de Malasia. En el último año en Cerro Largo jugó 32 partidos, no marcó goles, pero realizó una asistencia y suele jugar de volante central.

“Supongo que en estos días voy a viajar a Argentina. Todavía no hable con (Rubén Darío) Insúa (el DT de San Lorenzo). Para mí jugar la Copa Libertadores es un orgullo tremendo y una gran responsabilidad. Te miran de Sudamérica y de todo el mundo. No lo miro desde el lado de la presión sino desde el disfrute”, finalizó el flamante refuerzo de San Lorenzo. (Télam)