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El boxeo de Santa Cruz atraviesa una etapa de reorganización institucional con la consolidación de la Federación Santacruceña de Boxeo, una estructura que busca ordenar la actividad, garantizar el cumplimiento de los reglamentos y abrir nuevas oportunidades para los deportistas de toda la provincia.

Así lo expresó Javier Rearte, presidente de la entidad, durante una entrevista con LU12 AM680, donde repasó el proceso de normalización federativa, explicó los alcances de la fiscalización de los espectáculos y planteó los desafíos para fortalecer el desarrollo del boxeo amateur y profesional.

“La idea de la Federación es que haya más eventos, pero controlados y reglamentarios”, sostuvo Rearte, al explicar que la nueva etapa apunta a establecer criterios comunes para la organización de las veladas, la designación de autoridades y el registro oficial de los combates.

Una Federación para darle un nuevo marco al boxeo santacruceño

Rearte recordó que la Federación había sido creada en 2009, pero quedó acéfala en 2011, lo que generó un vacío institucional que durante años condicionó la organización del deporte en Santa Cruz.

A partir de ese escenario, diferentes referentes de la actividad impulsaron un proceso de normalización que permitió convocar a elecciones y conformar una nueva conducción. Según explicó el dirigente, la asamblea extraordinaria se realizó el 15 de agosto, instancia que marcó la consolidación de la nueva estructura federativa.

El objetivo central es que la provincia cuente con una representación propia ante la Federación Argentina de Boxeo y que los deportistas santacruceños tengan mayores posibilidades de participar en competencias regionales y nacionales.

“Vemos que hay muchos chicos que tienen proyección, pero por ahí lo que nos falta es el acompañamiento, el que se pelee por los lugares de ellos y que no sea una cuestión de suerte”, afirmó.

En ese sentido, Rearte destacó el trabajo de las personas e instituciones que acompañaron el proceso y mencionó especialmente a las familias Vera e Indie, junto con Nelson Arias y otros colaboradores que participan de la organización.

Javier Rearte en los estudios de LU12 AM680 junto a los periodistas Carlos Saldivia y Nicolás Boccalon. FOTO: JOSE SILVA/LOA

La suspensión en San Julián y la importancia de cumplir el reglamento

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la suspensión de una velada boxística prevista en Puerto San Julián, una situación que generó repercusiones entre los protagonistas de la actividad.

Al respecto, Rearte explicó que la decisión estuvo vinculada con la falta de documentación y de las autorizaciones correspondientes para realizar el espectáculo. Según indicó, desde la Federación se habían comunicado previamente con las autoridades deportivas locales para informar sobre los procedimientos que debían cumplirse.

El dirigente sostuvo que la reglamentación establece que los espectáculos deben ser organizados por la Federación Argentina de Boxeo, las federaciones provinciales o sus clubes asociados, con las autorizaciones y la fiscalización correspondientes.

Sin embargo, aclaró que la intención de la entidad no es impedir la realización de festivales, sino acompañar a las localidades para que puedan desarrollar la actividad dentro del marco reglamentario.

“Nosotros como Federación, nuestra idea es acompañarlo”, señaló al referirse al trabajo con municipios que no cuentan con asociaciones o clubes constituidos para organizar veladas. Y agregó: “Vamos a acompañar a todos los municipios que puedan hacer las cuestiones reglamentarias”.

Para Rearte, el cumplimiento de estas disposiciones no es un simple trámite administrativo. La fiscalización permite controlar los elementos utilizados en los combates, verificar la documentación de los boxeadores, registrar sus antecedentes y elevar la información correspondiente a los organismos nacionales.

En ese sentido, advirtió que la falta de registros puede perjudicar directamente a los deportistas, incluso a quienes compiten profesionalmente, cuando sus combates no quedan correctamente asentados en las bases de datos del boxeo.

Más de 10 eventos fiscalizados y 60 licencias emitidas

Como parte del balance de trabajo, el titular de la Federación informó que durante aproximadamente un año y medio de gestión vinculada a la representación federativa se emitieron 60 licencias para boxeadores de Santa Cruz y se fiscalizaron más de 10 eventos en distintas localidades.

Rearte remarcó que la regularización de los deportistas es fundamental para que puedan competir en condiciones adecuadas y acceder a las instancias de clasificación para torneos regionales y nacionales.

En este nuevo esquema, la Federación Santacruceña tendrá un papel determinante en la conformación de las delegaciones provinciales y en la identificación de los representantes que participarán en los campeonatos oficiales.

El dirigente también advirtió que los boxeadores que no se encuentren debidamente registrados podrían tener dificultades para acceder a esas competencias, dado que la Federación Argentina de Boxeo canaliza la designación de los representantes santacruceños a través de la entidad provincial.

La intención, explicó, es que los deportistas dejen de depender de gestiones aisladas y cuenten con un sistema organizado que les permita proyectar sus carreras.

Un calendario con más competencias para los próximos dos años

Entre los principales proyectos de la conducción, Rearte destacó una propuesta presentada ante las autoridades para ampliar la cantidad de eventos y establecer un calendario de campeonatos provinciales.

La iniciativa contempla la realización de al menos 15 eventos adicionales durante los próximos dos años, además de la organización de campeonatos provinciales con fechas previamente establecidas.

“Queremos que por lo menos haya 20 eventos de boxeo, de una o de otra manera, en la provincia”, expresó durante la entrevista, al plantear la necesidad de fortalecer la actividad en las distintas localidades.

El proyecto busca garantizar una mayor continuidad competitiva y generar condiciones para que los boxeadores puedan sumar experiencia, avanzar en su formación y aspirar a representar a Santa Cruz en certámenes de mayor nivel.

En ese marco, Rearte señaló que la Federación mantiene conversaciones con municipios, entre ellos Caleta Olivia, para acompañar la organización de espectáculos, tramitar licencias y avanzar en acuerdos que permitan brindar beneficios a los deportistas federados.

También mencionó la importancia de facilitar el acceso a los controles médicos que exige la disciplina, especialmente para aquellos boxeadores que no cuentan con obra social.

El presidente de la Federación junto a los clasificados a los Juegos Evita 2026.

Formación de técnicos, árbitros y jueces

La reorganización institucional también incluye la capacitación y regularización de quienes cumplen funciones dentro del ring y en los rincones de cada boxeador.

Rearte explicó que la Federación trabaja para que técnicos, árbitros y jueces cuenten con la formación y las acreditaciones correspondientes de la Federación Argentina de Boxeo.

El propósito es que cada integrante del espectáculo tenga funciones claramente definidas y conozca las reglas que rigen la actividad.

“Los técnicos solamente van a tener que ir, preparar a su deportista y ponerlo en competencia”, explicó, al señalar que la nueva estructura permitirá separar tareas que históricamente muchas veces recaían sobre una misma persona por la falta de organización.

En relación con el juzgamiento de los combates, recordó que los resultados deben evaluarse a partir de cuatro criterios reglamentarios: ataque, defensa, técnica y eficacia. De esta manera, remarcó, la cantidad de golpes lanzados no determina por sí sola quién gana una pelea.

La Federación también avanza en la regularización de las autoridades que ya se desempeñaban en distintas localidades, con el objetivo de garantizar criterios uniformes en los espectáculos de toda la provincia.

El desarrollo del boxeo en toda Santa Cruz

Otro de los puntos destacados fue la necesidad de integrar a los deportistas del interior y evitar que las oportunidades se concentren en unas pocas localidades.

Rearte mencionó la participación de jóvenes de San Julián, El Calafate y Río Gallegos, además de técnicos de distintas ciudades, en instancias de formación y preparación vinculadas con los Juegos Evita.

También valoró el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de Santa Cruz durante un campus destinado a los boxeadores, en el que los participantes pudieron acceder a herramientas de preparación y recibir indicaciones de un equipo de profesionales y entrenadores.

Según explicó, la experiencia permitió unificar criterios de trabajo y acercar conocimientos que complementan la tarea cotidiana que cada deportista realiza con su entrenador.

Para el dirigente, la federalización de la actividad debe traducirse en una participación más amplia y equitativa, con oportunidades para los jóvenes que entrenan en diferentes puntos del territorio santacruceño.

Una historia familiar ligada al boxeo

La relación de Javier Rearte con la disciplina comenzó mucho antes de su llegada a la conducción federativa. Según relató, su familia tiene una larga historia vinculada con el deporte: su abuelo, Arturo Rearte, llegó desde Chubut a Santa Cruz y protagonizó combates de relevancia nacional durante las décadas de 1950 y 1960.

Su propio recorrido como boxeador comenzó en 2003, de la mano del “Negro” Verón. Durante su etapa amateur fue campeón provincial y de los Juegos Evita, y realizó alrededor de 15 peleas.

Aunque posteriormente dejó de competir, nunca se alejó del ambiente del boxeo. Continuó colaborando en la organización de eventos y en tareas vinculadas con el arbitraje, mientras avanzaba en su formación dirigencial.

“Hoy lo que estamos es separando cada uno en su lugar”, explicó, al describir una transformación que busca profesionalizar la actividad y permitir que cada integrante se concentre en su función.

Con una estructura federativa en proceso de consolidación, más de 60 licencias emitidas y un proyecto para ampliar el calendario de competencias, la conducción encabezada por Rearte apunta a establecer nuevas bases para el boxeo santacruceño.

El desafío será convertir esa reorganización en más combates oficiales, mejores condiciones de preparación y oportunidades concretas para los deportistas de toda la provincia. Un camino que, según remarcó el dirigente en LU12 AM680, necesita del compromiso conjunto de clubes, entrenadores, municipios y autoridades deportivas para que el crecimiento del boxeo llegue a cada rincón de Santa Cruz.