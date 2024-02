"Jugar contra Alcaraz será un premio", admitió Camilo Ugo Carabelli

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli, clasificado para los octavos de final del Argentina Open, consideró hoy que enfrentar al español Carlos Alcaraz el jueves próximo "será un premio" para el trabajo que viene realizando este año.

"Jugar contra Alcaraz es un premio al trabajo que venimos realizando este año junto a mi equipo", comentó el tenista de 24 años en la rueda de prensa que ofreció luego de su triunfo sobre el peruano Juan Pablo Varillas en la cancha número 2 del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Ugo Carabelli, entrenado por el extenista Carlos Berlocq, atraviesa un gran momento, puesto que hace 10 días conquistó el Challenger de Piracicaba, en Brasil, y en el Argentina Open pasó la "qualy" y se instaló en los octavos de final, instancia en la que se medirá ante Alcaraz.

"Me tenía confianza para pasar la 'qualy', venía jugando bien, había ganado un Challenger y estaba enfocado", comentó el tenista, quien es el único en la historia del Argentina Open en jugar el cuadro principal luego de haber sido ball boys (alcanza pelotas).

Ugo Carabelli es hincha confeso de San Lorenzo y cada vez que está en el país va a la cancha a ver a su equipo.

"Soy fanático, es algo que me transmitió mi papá, y hasta tengo tatuado el escudo. Cuando salí a jugar ante Varillas quería saber como iba y me enteré que íbamos perdiendo", reveló Ugo Carabelli en alusión a la derrota parcial que sufría el "Ciclón" ante Estudiantes de La Plata por 1 a 0. (Télam)