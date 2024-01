Julián Malatini fue presentado como nuevo jugador de Werder Bremen

El defensor Julián Malatini, quien dejó el plantel del seleccionado argentino Sub 23, fue presentado hoy como nuevo jugador de Werder Bremen, de Alemania.

La cuenta oficial del club alemán le dio la bienvenida al exjugador de Defensa y Justicia en sus redes sociales.

Malatini, de 22 años, fue comprado por el club alemán en medio de la preparación para el torneo Preolímpico de Venezuela.

Werder Bremen no aceptó que su nuevo jugador participe en el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024 y el seleccionado nacional dirigido por Javier Mascherano tendrá un futbolista menos en la lista de buena fe.

"El sueño de todo futbolista de Sudamérica es poder jugar en Europa. Después de enterarme del interés del Werder, inmediatamente tuve claro que quería aprovechar esta oportunidad. La Bundesliga es una de las ligas más importantes del mundo. No veo la hora de estar en el campo por primera vez", expresó Malatini, quien ya está en Alemania, en declaraciones al sitio oficial.

Para ayudar a la adaptación de Malatini, el club sumará al cuerpo técnico al paraguayo Nelson Haedo Valdez, quien tiene a cargo el equipo Sub 23.

El ex Talleres de Córdoba será el segundo argentino en la Bundesliga alemana junto al campeón del Mundo, Exequiel Palacios, figura de Bayer Leverkusen.

A su vez, por Werder Bremen ya pasaron los argentinos Rodolfo "Pelusa" Cardoso, Franco Di Santo y Santiago García. (Télam)