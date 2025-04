Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mediante una resolución del Consejo Federal dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino que llevo el número 10237 de fecha 22 de enero de 1998, la Liga de Fútbol Sur quedó integrada institucionalmente de acuerdo a lo dispuesto por ese Consejo, y comunicado a todos los entes vinculados con la misma, tal como acota un comunicado de la época y donde incluso figuran las autoridades de la nueva jurisdicción dado que así la nominaron.

A tales efectos aparece como presidente Pablo Perea, Vice presidente 1ro Domingo Urbieta, Vice presidente 2do Francisco Salmirón, Secretario Luis Jacinto Cáceres y Tesorero Esteban Castro, con representación en el interior provincial en El Calafate Mauricio Chervacof, en 28 de Noviembre Francisco Delgado y en Río Turbio Hernán Wrublesky y Hernán Pinuer.

Como presidente de la Liga Infantil Esteban Menendez, de la Liga Senior Miguel Chavez y del fútbol femenino Sonia Navarro y ya en esos años aparecen como instituciones afiliadas al 31 de marzo de 1998 los clubes Asociación Atlética Boxing Club, Social y Deportivo Bancruz, Social y Deportivo Independiente, Social y Deportivo Hispano Americano, Social y Deportivo Defensores del Carmen, Social y Deportivo Petrolero Austral, Social y Deportivo Argentina 78 y Social y Deportivo Ferrocarril YCF, por lo que sumaban 8 clubes a los que se deben agregar los que figuraban de El Calafate que eran Social y Deportivo Juventud Unida, Atlético Newell Old Boys, Social y Deportivo Lago Argentino, Social y Deportivo Esperanza y Social y Deportivo Argentinos del Sur agregando cinco entidades mas, al igual que Social y Deportivo La Academia, Social y Deportivo San Eduardo y Atlético Facundo, Deportivo Estrella Sureña, Atlético Unión, Deportivo 28 de Noviembre y Atlético Independiente Mina 3, todos de 28 de Noviembre.

También Río Turbio estaba incorporado a la Liga Sur con Atlético Centro de Residentes Jujeños, Social y Deportivo Centro Salteño, Atlético Talleres, Social y Deportivo Fortín Riojano y social y deportivo Ferrocarril La Dorotea.

Todas estas instituciones le daban a la Liga de Fútbol Sur una fuerza importante en el marco el Consejo Federal, sumado a las instituciones que integraban el fútbol infantil, la octava y la novena división, el fútbol femenino que por aquel tiempo tenía cinco equipos que eran Melody, Club Biblioteca, Las Amazonas, El Puerto y Juveniles y el Fútbol Senior con 9 equipos conformado por Arco Iris, Gaucho Rivero, Amarillo “A”, Amarillo “B”, Miramar, Racing Club, Juventud Real, Hielos Continentales y Club Vial, jurisdicción que ocupaba la Liga Sur en toda la región.

Con la desaparición de algunos protagonistas importantes no estaba Los Andes con la figura de Ramón Lafuente, no estaba Mosconi con la figura de Marcos Villagarcía, no estaba Huracán con la figura de Celín Barrientos, entidades que habían prácticamente desaparecido en el tiempo, y quedaban los esfuerzos de varios como Petrolero Austral, a pesar de no contar mas con el desaparecido Alfredo Bustamante.

La liga seguiría su trabajo pero ahora institucionalmente figuraba dentro del Consejo Federal como una de las entidades con predicamento, de acuerdo a lo que representaba en tiempo y forma, y a través del tiempo y a la fecha, la Liga sigue actuando en la misma jurisdicción con Río Turbio, 28 de Noviembre y El Calafate en sus filas, lo que le otorga un lugar significativo en el fútbol patagónico y en el Consejo Federal.