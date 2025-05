Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El campo del “ex Hipódromo” como lo dieron en llamar, abarcaba lo que hoy es propiedad de la Sociedad Rural de Río Gallegos y gran parte del Atlético Boxing Club, donde había existido antes de 1920 una pista de carrera de caballos y de allí su nombre.

Como era terreno fiscal sin propietario, la Sociedad Sportiva de Río Gallegos pretendía quedarse con el predio para lo cual presentó su solicitud al gobernador del territorio Capitan Angel Iza en diciembre de 1922, lo que fue diligenciado mediante el expediente 2124 Letra C, sobre el lugar que había ocupado la Sociedad Rural y que luego quedaría en propiedad de la misma, pero en ese tiempo era terreno fiscal, y la nota de presentación decía:

“Habiendo quedado definitivamente constituida esta institución, me permito dirigirme a V.S. solicitando se nos conceda con carácter permanente y en la forma que el Señor Gobernador con su elevado criterio lo resuelva, el derecho a ocupar para los fines que persigue esta sociedad Sportiva, el recinto de la ex-Sociedad Rural de ésta capital.

Anticipándole las debidas gracias por su pronta contestación, me es grato ponerme a las órdenes del Señor Gobernador, saludándolo muy atentamente.”La respuesta no se hizo esperar y decía que : ” los antecedentes que hay en secretaría es la resolución recaída en el expediente 1696-F-922 que dice : Vistas estas actuaciones y desprendiéndose de las mismas que las instituciones existentes en el paraje denominado “ex hipódromo” de esta localidad pertenecen al fisco y hasta tanto que la Dirección de Tierras y Colonias disponga de este terreno y sus mejoras, corresponde a este gobierno el cuidado y conservación de lo que pertenezca al estado, y a estos fines, pase este expediente al señor secretario interino para que bajo prolijo inventario tome posesión de las mismas y proponga depositario; …..etc

Mas adelante el citado expediente dice que : Ofíciese al señor juez letrado del territorio para que se sirva ordenar al depositario judicial haga entrega de los bienes a su cuidado, al depositario que nombre el gobierno y por nota separada solicítase este lote a título precario a favor de ésta gobernación, para instalar en el mismo la caballeriza de la policía, campo para maniobras de los citados y el cuerpo de guardia cárceles y dada su ubicación vecina al campo de aterrizaje se puede utilizar su galpón como cobertizo.

hágase presente la necesidad imperiosa de conceder lo solicitado. Firma Antonio Cefali Pandolfi gobernador interino y Manuel Vazquez secretario interino.

mas abajo detalla que : en cuanto a lo solicitado para ocupar el terreno por parte de la Sociedad Sportiva en carácter permanente, salvo mejor resolución de V.S. no puede concederse, únicamente a título precario una vez que a esta gobernación le sea acordado el derecho de ocupación por la Dirección General de Tierras y Colonias.”

Años mas tarde la Sociedad Rural de Río Gallegos tomaba posesión legal de los mismos y hoy también el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, pero eso es otra historia.