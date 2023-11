Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante los días sábado y domingo se jugará la sexta fecha de las Primeras A y B de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios de Río Gallegos. La máxima categoría disputará sus encuentros en la Nora Vera, mientras la Segunda lo hará en la cancha de Sur 87 y en el Estadio Aníbal Rey Méndez.

Muchos fanáticos del fútbol barrial asistirán a ver a sus conocidos y familiares, como fin de semana tras fin de semana lo hacen.

Primera A

El sábado arrancará con el partido entre La Kuadra y José Honorio Ortega desde las 13:00, los “Soldados” vienen de meterle siete al Club 240, mientras los “Verdes” vienen de mal en peor sin sumar ningún punto. Dos horas más tarde se enfrentarán Lamadrid vs. Alianza Sur. A mitad de jornada jugarán Car Mar vs. Deportivo Junín. Desde las 19:00 se cruzarán Belgrano y Vial Santa Cruz y cerrarán la jornada Camioneros vs. Sol de América en un encuentro atractivo.

Ya el domingo, a las 13:00 Juventud Petrolera irá frente a Martín Güemes, en otro duelo interesante de la fecha. Dos horas más tarde se medirán Olimpia vs. Matadero.

Desde las 17:00, se enfrentarán Unión Petroleros Privados vs. Deportivo Cristal, en un duelo con mucha historia dentro del fútbol de los barrios, donde hay muchas finales y rivalidad por detrás. A las 19:00, Jorge Newbery intentará sumar frente a El Cóndor y cerrarán la sexta fecha desde las 21:00 Club 240 vs. Deportivo Palermo.

Primera B

El sábado en el Estadio Aníbal Rey Méndez se jugarán los siguientes encuentros: 13:00 Espartanos vs. Cachorros FC y 15:00 Deportivo Villareal vs. Carboneros. En los mismos horarios, pero en la cancha de Sur 87 se enfrentarán Unión Santiago vs. Deportivo Juniors y San Benito vs. Desamparados.

El domingo ya se jugarán todos los encuentros en el Estadio Aníbal Rey Méndez de Ferrocarril YCF. A las 11:00 San Martín se cruzará con Huracán Santacruceño, dos horas más tarde, Deportivo Petrel irá contra Globito Decadente. Desde las 15:00 se jugará un partidazo entre Deportivo Chaco y Don Bosco, y finalizarán la jornada Atlético 23 Río Gallegos vs. Amistad a las 17:00.

Se suspendieron dos encuentros en esta categoría: Juventud Santacruceña vs. Dorados FC y Estrella del Este vs. Tigre RG. Los motivos son desconocidos, pero serán reprogramados durante la semana.

Al término de esta edición se realizó la reunión de delegados de las Primeras C y D.