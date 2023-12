Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hoy desde las 19:00 en el Emilio “Pichón” Guatti se jugará el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Amateur entre el Atlético Boxing Club de nuestra ciudad y Camioneros de Río Grande. El partido de ida en Tierra del Fuego se lo llevó el Albiverde por 4-0 con goles de Mauro Fuentealba, Rodrigo Álvarez, Blas Sosa y Ariel Vega.

Los demás santacruceños que están en octavos son Independiente de San Julián que perdió en la ida frente a Jorge Newbery por 2-0. Mientras Sportivo Huracán de Gobernador Gregores cayó frente a la CAI por 8-0.

La Opinión Austral habló con Lucas Soto, entrenador de la Primera del Boxing Club, el cual se refirió al duelo de ida, el plantel con el cual cuenta, los refuerzos y cerró dejando un mensaje para la hincha albiverde.

“Estaba tranquilo porque habíamos hecho una buena semana de entrenamiento, confiado de que íbamos a hacer un buen partido, y nos supimos imponer en una cancha que no es fácil. No se del planteo que propondrá Camioneros, tenemos una buena diferencia a favor pero no nos vamos a dejar llevar por el resultado en la ida, si no que saldremos a ser protagonistas y realizar nuestro juego“, dijo.

“Si bien hay algunos jugadores con molestias, contamos con un plantel con recambio, eso es bueno, todos están en condiciones de ganarse el lugar dentro del equipo. En su mayoría ya todos los jugadores que han venido como refuerzos están adaptados, esta claro que a algunos les lleva mas tiempo que a otros, pero están respondiendo como nosotros queremos”, agregó.

Lucas Soto cerró con un mensaje para todo el pueblo albiverde: “Los esperamos como siempre este miercoles para cerrar el año de la mejor manera posible.”

Cobertura

LU12 AM680 transmitirá el partido de vuelta en el Emilio “Pichón” Guatti, con relatos de “Beto” Aravena y comentario de Carlos Zapico. No te lo pierdas.