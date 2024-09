Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡Los goleadores con La Opinión Austral! Nicolás “Moyi” Abregú de Bancruz y Rodrigo “Lolo” Álvarez de Boxing Club posaron con la tapa del domingo que reflejó el empate del Azurro y el Albiverde, por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Sur.

Los dos fueron de las figuras del encuentro que terminó 1 a 1 en cancha de Boca RG. El “Moyi” llegó esta temporada para reforzar al Bancario, de cara al Torneo Regional, desde Huracán de Comodoro Rivadavia, mientras que “Lolo” renovó su vínculo con Boxing luego de haber sido el goleador del equipo la temporada pasada, también con el objetivo de pelear el torneo de ascenso.

El refuerzo bancario

En la sede de Bancruz, el delantero del Azurro recibió a La Opinión Austral y dejó sus sensaciones de lo que fue su debut con la camiseta.

“Ayer (por el lunes) tuvimos la charla de lo que dejó el partido. Fuimos autocríticos que en el primer tiempo, con viento en contra, nos costó un poco más. En lo particular, me sentí incómodo por el clima, pero en el segundo tiempo, como se dice siempre, con viento a favor tenés un plus más para mejorar”, dijo Abregú y agregó: “Supimos ir para adelante y nos encontramos con varias situaciones que no pudimos concretar. Y en el insistir e ir para adelante, pude meter la cabeza ahí y empatar el partido”.

Debut, gol y empate agónico de su refuerzo para el Azurro.

Luego contó que antes de venir a Río Gallegos, Juan Cruz Sanz, presidente de la Comisión de Fútbol de Bancruz, le dijo que iba a debutar convirtiendo. “Me dijo que iba a hacer el gol y así fue. Se lo dediqué a él por mensaje. Sabía que venía para esto. Lo demostramos. Me tocó y contento por esto”.

Por último, agradeció al club por “el recibimiento y el cariño en hacerme sentir parte. Con ganas de trabajar y mejorar y aportar mi granito de arena en este club popular y muy grande”.

También hizo extensivo el agradecimiento al Grupo La Opinión Austral. “Gracias por la predisposición, por el diario (señala la tapa con su imagen celebrando el gol), los llamados. Es único lo que estoy viviendo. Ojalá Dios y mi abuela me ayuden a conseguir lo que vine a buscar y todo el mundo de Bancruz quiere que es el ascenso, vamos por todo”.

La carta de gol de Boxing

Quien también habló con La Opinión Austral fue “Lolo” Álvarez, figura del Albiverde en el Torneo Apertura y uno de los puntos más altos del equipo que hoy comanda tácticamente Rubén Capovilla.

El delantero, que se perfila como una “fija” en el armado del equipo de “Capo”, analizó el partido con el Azurro y dijo: “Sabíamos que iba a ser un partido duro, hablado y muy peleado en la mitad de la cancha. Sabemos que Bancruz es un equipo que siempre intenta jugar. Es complicado pasar las líneas. Tienen un técnico bueno (NdR: por Hernán Campana) y saben cómo pararse defensivamente y también es bueno en el ataque”.

Rodrigo “Lolo” Álvarez posa con el diario.

Personalmente, se manifestó feliz por el gol, pero insatisfecho por el empate. “Eran tres puntos muy importantes, así que un poco amargo por el empate al final“.

Sobre lo que será esta nueva temporada con el Torneo Regional Amateur como objetivo, dijo que “va a ser muy difícil”, considerando la presencia de Esperanza de El Calafate, Escorpión y Bancruz de Río Gallegos.

El goleador albiverde festeja su tanto, que abrió el marcador.

“Bancruz es muy luchador y complicado ganarle. Escorpión lo mismo, tienen jugadores de experiencia y chicos buenos técnicamente. Va a ser un grupo muy complicado y mucho más difícil que otros años, creo“, manifestó.

