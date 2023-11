Siete tenistas argentinos debutan en el Challenger de Brasilia

Los tenistas argentinos Guido Andreozzi, Román Andrés Burruchaga, Hernán Casanova, Renzo Olivo, Juan Pablo Ficovich, Thiago Agustín Tirante y Facundo Bagnis jugarán hoy sus respectivos partidos de la ronda inicial del Challenger de Brasilia, sobre superficie rápida y con premios por 130.000 dólares.

Andreozzi, ubicado en el puesto 178 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 10 ante el estadounidense Tristán Boyer (283) y si le gana avanzará a octavos de final, instancia en la que jugaría ante el rosarino Olivo (269) o Benjamín Lock (243), de Zimbabwe, que jugarán no antes de las 11.30.

Burruchaga (211) se medirá también desde las 10 con Casanova (324) y el ganador irá en la siguiente ronda contra al norteamericano Alexandr Kovacevic (120) o el promisorio juvenil brasileño Joao Fonseca (790).

Ficovich (282), por su parte, jugará no antes de las 13 ante el brasileño Pedro Sakamoto (377), surgido de la clasificación, y de pasarlo le tocará en octavos de final el local Gustavo Heide (248) o el chileno Marcelo Tomás Barrios Vera (104).

El platense Tirante (121) y el santafecino Bagnis (225) protagonizarán otro "duelo" entre tenistas argentinos no antes de las 13 y al ganador le tocará en la siguiente ronda un tenista brasileño: Wilson Leite (627), surgido de la clasificación, o Gilbert Klier Junior (486).

Otro tenista argentino, Santiago Rodríguez Taverna (244), se instaló ayer en los octavos de final tras imponerse sobre el brasileño Eduardo Ribeiro (344) por 6-4, 5-7 y 7-5, y su próximo rival será el estadounidense Nicolás Moreno De Alboran (155), quien venció al local Matheus Pucinelli De Almeida (358) por 6-3 y 6-3.

El Challenger de Brasilia, la capital administrativa de Brasil, tiene como máximo favorito al título al chileno Cristian Garín (87), quien enfrentará en la ronda inicial al local Orlando Luz (346).

Los tenistas argentinos conquistaron este año 21 torneos de la categoría Challenger, la que le sigue en importancia a los ATP, de acuerdo al siguiente detalle:

Mariano Navone logró cinco torneos al imponerse dos veces en Santa Fe, también en Poznan, Polonia; en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia; y en Buenos Aires.

Facundo Díaz Acosta se consagró campeón en Savannah, Estados Unidos, en Oeiras, Portugal, en Milán, Italia, y el domingo último en Montevideo, Uruguay ; mientras que Juan Manuel Cerúndolo alzó el trofeo dos veces, ambas en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, en Tigre.

El marplatense Francisco Comesaña también ganó dos títulos, en Vicenza, Italia, y Liberec, en la República Checa; al igual que "Fefo" Coria, quien se impuso en Concepción, Chile, y en Szczecin, Polonia; y el platense Thiago Agustín Tirante, quien se coronó en Morelos, México, y en Bogotá, Colombia.

Los otros cuatro títulos fueron de Andrea Collarini en Piracicaba, en San Pablo, Brasil; Federico Delbonis en Cali, Colombia; Genaro Alberto Olivieri en Santo Domingo, República Dominicana, y Camilo Ugo Carabelli en Antofagasta, Chile. (Télam)