Este sábado, la Sinfónica Juvenil Nacional “Libertador San Martín” viajará a Japón para brindar conciertos este 30 y 31 de agosto en Tokio y el 2 de septiembre en el estadio Kameoka Sanga de Kioto. Integrando la numerosa delegación habrá un santacruceño, Santiago Contreras.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el riogalleguense, que estudió en el Colegio “Nuestra Señora de Fátima” y se formó musicalmente en la Orquesta del Barrio, contó cómo fueron sus inicios.

Cuando tenía siete años, su abuela quiso regalarle un violín sin uso que estaba en la casa. Era un regalo que había quedado olvidado que su padre le había hecho a su madre, confundiendo una viola con un violín. “No se lo recibí muy bien porque el violín era música de viejo, para mí era así”, rememoró.

A los 12 años ya tocaba el piano, la batería y la guitarra, y le gustaba el heavy metal. Junto a un amigo con el que compartían el interés por la música, se sumaron a la Orquesta del Barrio.

“Nunca más me separé del instrumento, era casi amor a primera vista”, contó.

En 2017, su primer profesor fue Juan Manuel Benedicto. “Tuve profesores como Adrián Franco, Carla Saldivia, Nicolás D’Amico, que eran alumnos que iban avanzando hasta estar capacitados para dar clases. También me anoté el Conservatorio, era como una doble jornada con clases en la orquesta y clases en el Conservatorio, pude meter cinco años en dos años, pero lamentablemente no lo terminé porque necesitaba hacer más cosas”, repasó.

También sumó capacitaciones y la posibilidad de aprender de músicos de renombre en el marco del Festival “Glaciares en Concierto”.

“Hubo mucho de rebuscársela porque no había muchos profesores y es importantísimo que estén, no digo que mis actuales compañeros no hayan sido excelentes profes, ellos me ayudaron a estar donde estoy ahora. Es fundamental tener a alguien que dé una buena base, como tuve la bendición de que lo haga Juan Benedicto”, valoró.

La Sinfónica Juvenil Nacional brindará tres conciertos en Japón, dos en Tokio y uno en Kioto.

En 2022 viajó con el proyecto Ventisquero a Buenos Aires y escuchó por primera vez a la sinfónica. “Quedé fascinadísimo, no la conocía y a partir de ese entonces dije: ‘Qué bueno sería tocar una orquesta así’. Cuando estaba en Gallegos se me hacía muy difícil poder formarme, el año pasado vine varias veces a Buenos Aires, primero por la beca Marta Argerich y otros festivales”.

En febrero, cuando viajó a Buenos Aires para inscribirse a las materias del curso de ingreso a la Licenciatura en Música con orientación a violonchelo, supo que se estaban realizando audiciones parala sinfónica, se inscribió, audicionó e ingresó. La felicidad fue enorme y aún mayor cuando supo de la gira por Japón.

“Fue una sorpresa enorme. Es una alegría enorme”, expresó, aún intentando de procesar lo que sucederá en las próximas semanas.

Cerrando, Santiago hace un apartado especial para hablar de la Orquesta del Barrio. “Me parece muy importante darle el valor gigante que tiene, yo no hubiese llegado adonde estoy si no hubiese sido por la Orquesta del Barrio, por Mariano Mosso que se mueve para todos lados todo el tiempo”, manifestó, al tiempo que apuntó a la importancia de invertir en que músicos de trayectoria puedan viajar a Santa Cruz y brindar capacitaciones.

“Gracias a ellos y a todas las posibilidades que me brindó la orquesta, estoy acá”, cerró.