Hace tres días, en el barrio Madres a la Lucha de Río Gallegos se produjo un incendio en una vivienda que fue consumida totalmente y afectó parcialmente a otra casa.

Fue un ruido el que alertó del siniestro a la hija de Gabriela, que salió de la casa para ver qué estaba sucediendo. Tanto los bomberos como los vecinos llegaron rápidamente a ayudar.

Gabriela tiene 19 mascotas en total: 13 perros, dos patos y cuatro gatos.

Los daños en la edificación fueron considerables, teniendo en cuenta que como medida preventiva rompieron el hogar con el que calefaccionaba su casa y al combatir el fuego, el ingreso de agua y el siniestro en sí, dañaron el tanque de agua, la instalación de cañerías y el lavarropas, entre otros artefactos.

El móvil de La Opinión Austral recorrió el lugar y la vecina mostró las consecuencias del incendio.

Gabriela vive en el sector hace casi 17 años y construyó la casa en un mes, mientras vivía con sus hijos en un auto.

“No le dan apoyo psicológico a la gente a la que se le prende fuego la casa”. GABRIELA

Actualmente, vive con su hija, 13 perros, dos patos y cuatro gatos. “Ellos vienen todos de la calle, son todos rescatados“, comentó sobre los canes.

Cuatro de los 13 perros que viven con ella. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Gracias a la colaboración de mascoteros de la Patagonia, ha logrado reunir alrededor de 300 mil pesos y puede alimentar a todos los animales. Las donaciones han llegado desde El Calafate, 28 de Noviembre y Puerto Madryn. “Tengo un montón de donaciones y me están ayudando económicamente para que compre comida. Me están ayudando más los vecinos que la gente que me tiene que ayudar, que no aparece”, señaló la mujer, quien además es paciente oncológica.

Desde el incendio, ninguna autoridad se ha acercado a ofrecerle ningún tipo de asistencia para la reconstrucción de su casa.

Gabriela mostrando el sector en el que el fuego afectó su vivienda. Foto: José Silva/La Opinión Austral

También mencionó que tras lo sucedido le ha costado conciliar el sueño. “No le dan apoyo psicológico a la gente a la que se le prende fuego la casa. No duermo, hoy dormí dos horas, tengo pesadillas y me despierto, no tengo arreglada la luz, tengo tres caloventores, pero no puedo poner más porque puede pasar algo”, explicó.

“Tengo frio y tengo toda la casa desarmada por lo que pasó“, lamentó.

Para colaborar con Gabriela, quienes lo deseen pueden contactarse al celular 2966-706959 o acercarse a la casa 19 de la manzana J del barrio Madres a la Lucha.