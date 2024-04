Una sorpresa gigante recibió una niña cuando este jueves la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” le brindó un concierto en la vereda de su casa.

Hace 10 días, la Fundación TEA Santa Cruz participó del tradicional izamiento dominical por haberse conmemorado, el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo. En el grupo estuvieron Jazmín Patt (6), quien tiene diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), y Marina Robledo, su mamá.

La presentación de la Banda Militar ese 7 de abril significó un antes y un después para la pequeña, ya que anteriormente no le era posible permanecer en un espacio con ruidos.

Jazmín, quien recibió el diagnóstico en noviembre de 2022 y en mayo de 2023 comenzó en Fundación TEA, no sólo presenció la presentación de la banda, sino que además caminó entre las filas, fascinada, observando a cada uno de sus integrantes.

Cubriendo el izamiento se encontraba Leandro Franco, reportero gráfico de La Opinión Austral, quien capturó las imágenes que fueron tapa del diario.

LA FASCINACIÓN DE JAZMÍN. El 7 de abril, cuando por primera vez pudo disfrutar de la banda. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Lo que no esperaba la familia de la niña es que la Banda Militar le brindase un concierto.

Este jueves, minutos antes de las 17:30, dirigida por el suboficial principal Marcelo Ariel Mansilla, la Banda Militar interpretó “Avenida Las Camelias“. La reacción de Jazmín fue inmediata y salió corriendo a la vereda.

A pesar de la lluvia, la música siguió. Con su campera rosada y su gorrito de Pikachu, la pequeña observaba anonadada a los músicos.

UNA SORPRESA MUSICAL. Jazmín guardará siempre en el corazón el regalo de la Banda Militar. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La “Marcha de las Malvinas” también sonó para Jazmín y los vecinos curiosos que comenzaron a acercarse, mirar y filmar el concierto bajo la lluvia.

Entre temas, el suboficial principal Mansilla entregó obsequios a la homenajeada: una batuta y un peluche del personaje Snorlak, que Jazmín recibió encantada.

EL PELUCHE. La Banda Militar le obsequió un peluche del personaje Snorlak de Pokémon. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La lluvia continuaba y también el concierto, con “La Morocha” de Luck Ra, su tema favorito, y con “Así, así” de Luciano Pereyra. Tras casi media hora, la Banda Combatientes del Atlántico Sur se retiró con la “Marcha de San Lorenzo”; detrás, Jazmín y una vecinita la acompañaron hasta que se subió al colectivo.

El suboficial principal Marcelo Ariel Mansilla, encargado de la Banda Militar, dialogó con La Opinión Austral y se refirió al concierto: “Por la situación en la que está, muchas veces le es difícil socializar, nos contaba la mamá. La foto (del izamiento) se hizo viral en Río Gallegos y la zona, tratamos de tomar contacto con la madre, a ver si la banda podía venir a hacerle un concierto. Lamentablemente el tiempo no acompañó, pero quisimos estar un ratito con ella y darle unos obsequios, le regalamos una batuta que es el símbolo de mando del director de la banda o de quien está a cargo y un osito para que tenga un recuerdo de la banda “Combatientes del Atlántico Sur””.

Además, reveló: “Le preguntamos a su mamá qué tema le gustaba a Jazmín y dijo que le gustaba mucho el tema de “La Morocha”, lo sacamos estos días y lo preparamos para esta ocasión especial, creo que le gustó”.

“Es el apoyo que da el Ejército a la comunidad a través de la Banda Militar. Estamos en todo momento, y bajo cualquier condición climática, apoyando a la comunidad con la música, que es lo que nosotros sabemos hacer”, concluyó.

Marina Robledo, la mamá de Jazmín, reconoció: “No lo esperábamos, nos empezaron a decir que iban a venir y no lo podíamos creer”.

“El ruido ella no lo soportaba, cuando vio a la banda ese domingo en el izamiento, pensé: ‘Me voy a tener que ir porque no va a aguantar’. Cuando veo que se me fue, pensé que se iba a ir al auto, pero no, se fue a seguir a la banda, fue grandioso y estuvo todo el tiempo. Fue un día maravilloso“, destacó sobre lo que significa para toda la familia un paso más en un largo camino de integración.

Para Jazmín, realizar las actividades diarias cuando llueve es muy complejo, por eso la lluvia que caía y se intensificaba durante el concierto representó una nueva prueba.

UNA JOVEN DIRECTORA. Jazmín recibió un batuta y el suboficial principal Mansilla la invitó a “dirigir” a la banda. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Aguantó bastante, esta mañana quise llevarla a su clase de música y no la pude bajar del auto porque estaba lloviendo y ahora estuvo en el agua, ¡lo contenta que estaba! El agua es un impedimento para ella por su hipersensibilidad, pisar el agua es mucho, pero la pasó re lindo”.

CON LA OPINIÓN AUSTRAL. Marina y Jazmín con la edición de La Opinión Austral del día que la niña salió en la tapa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Ella estaba re feliz, fue muy hermoso. La banda estuvo increíble, es muy lindo cómo tocan. Estoy muy agradecida por la acción que tuvieron de venir a mi casa a tocar para mi hija, le encantó. Mil millones de gracias“, expresó.