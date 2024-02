El nuevo jefe de del ejército de Ucrania apuesta por "perfeccionarlo" para vencer a Rusia

El nuevo jefe del ejército ucraniano, Oleksander Sirski, afirmó hoy que su principal objetivo es "perfeccionar" las Fuerzas Armadas, "limitar las pérdidas humanas y dotarlas de mejores herramientas" para repeler a Rusia, cuyo gobierno consideró que los cambios en la jerarquía castrense no afectarán el curso de la guerra.

"Solo el cambio y el perfeccionamiento continuo de los medios y métodos de guerra nos permitirán triunfar", afirmó en Telegram el general Sirski, en su primera declaración pública.

Sirski fijó como prioridad "fomentar experiencias exitosas como el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) y guerra electrónica".

También expuso uno de los principales temas de debate actualmente en Ucrania concerniente a la sustitución de las tropas y la movilización de más soldados.

Este tema está siendo tratado por el Parlamento como proyecto de ley.

"La vida y la salud de los soldados son y siguen siendo el valor más importante del Ejército ucraniano", destacó Sirski, quien defendió la necesidad de que "las tropas roten dentro y fuera del frente más a menudo", además de "disponer de más tiempo para descansar y seguir formándose".

"Se trata de planificar de manera clara y detallada las acciones de todos los órganos para conseguir la victoria", subrayó Sirski, citado por las agencias de noticias SFP y Europa Press.

Sirski fue nombrado ayer en sustitución del general Valeri Zalushni, quien se caracterizó por su popularidad y carisma.

El presidente Volodimir Zelenski no precisó las razones del desplazamiento, aunque medios locales refirieron la necesidad de un cambio tras dos años de guerra, cuyo frente parece estancado.

De hecho, Zelenski pidió Sirski un plan de batalla "realista" para 2024, en momentos de creciente preocupación por si las disidencias internas en Estados Unidos y en la Unión Europea (UE) acaban provocando una disminución del apoyo occidental.

Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta actualmente el ejército ucraniano es la falta de municiones, pero Sirski sostuvo que "la distribución y entrega rápidas y racionales de todo lo necesario para las unidades de combate ha sido y es el principal cometido de la logística militar".

El general, que hasta ahora era jefe de las fuerzas terrestres, también recalcó que buscará primordialmente "limitar las pérdidas humanas".

En plena guerra con Rusia, Zelenski confirmó el cese de Zalushni, poniendo fin a varios días de especulaciones sobre una posible salida del máximo responsable militar del país.

Fuentes de la cadena de televisión estadounidense CNN apuntan a que habría tomado la decisión de desplazar a Zalushni con la idea de generar un "impacto positivo sobre los aliados de Ucrania" ante el descenso del apoyo financiero por parte de la comunidad internacional.

Zelenski nombró a Zalushni jefe de las fuerzas armadas en julio de 2021, siete meses antes de la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022. Entonces, Ucrania llevaba siete años luchando para defenderse de las fuerzas rusas en sus provincias orientales.

Con pocos meses en el cargo, sorprendió con su defensa de Kiev, donde repelió con contundencia a la mayor parte de las fuerzas invasoras cuando esta quedó bloqueada en su marcha hacia la capital y con un contraataque en el que recuperó más de la mitad del territorio perdido.

Pero cuando la tan esperada contraofensiva del verano de 2023 no logró recuperar el terreno esperado, Zalushni reconoció que la guerra estaba estancada y que, sin un gran salto tecnológico, “lo más probable” era que no se produjera “ningún importante y hermoso avance”. (Télam)