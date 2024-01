Hutíes de Yemen garantizan el paso de barcos rusos y chinos y reivindican ataque a buque de EEUU

Los rebeldes hutíes de Yemen aseguraron hoy que no atacarán los barcos comerciales de China y Rusia que transiten por el mar Rojo y reiteraron que con sus ataques buscan que se detenga "la carnicería" que Israel "está perpetrando en la Franja de Gaza", al tiempo que reivindicaron su autoría en un nuevo ataque contra un buque comercial de Estados Unidos.

En una entrevista con el medio ruso Izvestia, el vocero hutí Mohamed al Buheite, aseguró que los barcos chinos y rusos tienen garantizado el "paso seguro" por el mar Rojo al afirmar que "la libre navegación juega un papel muy destacado en el desarrollo de Yemen".

Sin embargo, "los barcos israelíes o aquellos que estén vinculados a Israel de alguna forma" no tendrán "ni la más mínima oportunidad de navegar a través del mar Rojo. Los ataques contra ellos van a continuar", advirtió, tal como ya expresó el movimiento en otras ocasiones.

Al ser consultada por estas declaraciones, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, reclamó el fin de los ataques en el mar Rojo, "una importante ruta comercial internacional de bienes y energía".

"China pide que se ponga fin al acoso y los ataques a buques civiles para mantener libres las cadenas industriales y de suministro globales", expresó Mao, quien destacó que lo que sucede en esa zona es una "clara manifestación" de que el conflicto en Gaza se está desbordando.

En ese sentido, señaló que "la prioridad ahora es poner fin a los combates en Gaza lo antes posible para evitar una mayor escalada y evitar que la situación se salga de control".

El grupo chiita, aliado de Irán, lanzó múltiples ataques contra buques presuntamente relacionados con Israel en respuesta a la guerra de Gaza, lo que llevó a Estados Unidos y otros aliados a bombardear sus posiciones en Yemen y a designarlo como "organización terrorista".

En sus comentarios, Al Buheite restó importancia a esa reciente incorporación a la lista de organizaciones terroristas que elabora Estados Unidos.

"Solo demuestra la escasa autoridad que le queda ya a Occidente", sostuvo el vocero hutí, quien advirtió que cualquier expansión de las operaciones militares de Estados Unidos y el Reino Unido solo redundará en beneficio de la causa hutí.

"Cualquier enfrentamiento directo contra ambos países es una mejor opción que la guerra que han librado por terceros desde hace una década en este país", declaró Al Buheite sobre el respaldo concedido por Arabia Saudita al Gobierno yemení frente a los rebeldes hutíes a lo largo de una década de guerra civil en Yemen.

"En esta guerra ya hemos perdido mucho más de lo que perderíamos en un nuevo conflicto. Los bombardeos de la coalición occidental contra nuestro país solo servirían para unirnos", expresó Al Buheite antes de asegurar que "la locura y la idiotez exhibidas por Estados Unidos y el Reino Unido han terminado por jugar en su contra: ahora sus barcos se quedarán sin usar una de las principales arterias comerciales del mundo".

Por otro lado, desmintió que Irán esté detrás de sus operaciones al resaltar que "la guerra está ocurriendo en Gaza, no en Teherán ni en cualquier otro sitio", informó la agencia de noticias Europa Press.

Occidente "distorsiona la realidad para desviar la atención de los bombardeos contra el enclave palestino. (…) Esto es lo importante, no de donde proceden nuestras armas, algo que no guarda interés para nadie".

Estados Unidos bombardeó ayer por quinta vez emplazamientos de los hutíes en Yemen. Su presidente, Joe Biden, advirtió que estos seguirán hasta que los rebeldes detengan sus ataques en el mar Rojo.

Los ataques hutíes llevaron a numerosas compañías a suspender el paso de sus flotas por el mar Rojo, una ruta clave entre Asia y Europa por donde pasaba el 12% del comercio marítimo mundial.

Hoy, los hutíes reivindicaron un nuevo ataque contra un buque estadounidense que atravesaba el golfo de Adén, situado a las puertas del mar Rojo.

Los hutíes indicaron que sus fuerzas navales "llevaron a cabo una operación contra un navío estadounidense, el 'Chem Ranger', en el golfo de Adén con varios misiles navales, varios de los cuales alcanzaron su objetivo", según un comunicado.

El Mando Central de Estados Unidos confirmó que los insurgentes "lanzaron dos misiles balísticos antibuque contra el 'M/V Chem Ranger', un petrolero de bandera de Islas Marshall, de propiedad estadounidense".

Sin embargo, aunque los rebeldes reivindicaron un "impacto directo", el ejército estadounidense dijo que este no se produjo y que "no se han registrado heridos ni daños en el buque".

(Télam)