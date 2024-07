Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que se retira de la carrera por la reelección contra un Donald Trump que cobró fuerzas tras el atentando de la semana pasada. Ahora el Partido Democrata debe decidir si llevará a Kamala Harris como candidata por la Casa Blanca o ira a unas miniprimarias.

“Si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que renuncie y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, dijo Biden en una carta publicada en X.

Luego del comunicado, apoyó directamente la candidatura de su segunda, Kamala Harris: “Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”.

De esta manera, Harris es la primera en la fila para el puesto, lo que evitaría la necesidad de lanzar rápidamente una “mini primaria” para elegir un nuevo candidato antes de la convención del partido en agosto.

Cómo se elegirá al nuevo candidato del partido demócrata

La selección del nuevo candidato implica varios pasos cruciales que deben seguirse con precisión debido a la cercanía de las elecciones.

El Comité Nacional Demócrata (DNC) jugará un papel fundamental en este proceso. Normalmente, el candidato presidencial demócrata es seleccionado oficialmente en la Convención Nacional Demócrata. Sin embargo, debido a la renuncia de Biden, se podría convocar una reunión especial del DNC para elegir a un nuevo candidato. Este proceso involucra a los delegados que estaban comprometidos con Biden, quienes ahora se convertirán en no comprometidos, permitiéndoles apoyar a otro candidato durante la convención.

La selección de un nuevo candidato podría implicar una especie de “mini-primaria” dentro del partido. En este escenario, varios posibles candidatos harán campaña para obtener el apoyo de los aproximadamente 4,000 delegados. Este proceso podría incluir debates, reuniones y numerosas llamadas telefónicas para persuadir a los delegados. Entre los posibles candidatos se encuentra Kamala Harris, la actual vicepresidenta, quien es una de las principales contendientes. Sin embargo, otros líderes demócratas también podrían emerger como candidatos viables.

Uno de los aspectos clave en este proceso es la rapidez con la que se debe realizar. La proximidad de las elecciones impone un calendario apretado para que el partido demócrata elija y presente a su nuevo candidato. Según los expertos, si Biden se retira antes de la convención, los delegados tendrán la oportunidad de votar por un nuevo candidato durante el evento. Si Biden se retira después de la convención, el DNC tendría que convocar una reunión de emergencia para elegir a su reemplazo.

Cuáles son los nombres que suenan para reemplazar a Biden

Además de Kamala Harris, también se mencionan otros como Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, JB Pritzker, Josh Shapiro y Pete Buttigieg.

Michelle Obama es otro nombres que los demócratas suelen poner sobre la mesa como una gran candidata con potencial de derrotar a Donald Trump con las elecciones tan cerca. Sin embargo, todo indica que la esposa del expresidente Barack Obama no se subiría a esa epopeya.