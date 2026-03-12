Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cuaresma ocupa un lugar central en el calendario litúrgico cristiano. Durante cuarenta días, la Iglesia invita a los fieles a recorrer un camino de preparación espiritual que conduce hacia la Pascua, la celebración de la resurrección de Cristo.

Desde los primeros siglos del cristianismo, la tradición eclesial ha propuesto tres prácticas fundamentales para vivir este tiempo: el ayuno, la oración y la limosna.

Estas acciones no fueron entendidas por los Padres de la Iglesia como simples gestos exteriores o prácticas rituales. Por el contrario, constituyen un verdadero itinerario espiritual que busca conducir al creyente hacia una renovación interior.

Entre quienes reflexionaron con mayor profundidad sobre el sentido de la Cuaresma se encuentra San Agustín, obispo de Hipona en el siglo IV, cuya enseñanza continúa siendo una referencia fundamental dentro de la tradición cristiana.

La Cuaresma, un tiempo de preparación

La palabra Cuaresma proviene del latín quadragesima, que significa cuarenta. El término remite a los cuarenta días de preparación que preceden a la Pascua.

En la tradición bíblica, el número cuarenta aparece repetidamente asociado a experiencias de prueba, purificación y preparación espiritual. En el Evangelio recuerda especialmente los cuarenta días que Jesucristo pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública.

Siguiendo esa tradición, la Iglesia asumió este período como un tiempo privilegiado de conversión. No se trata de un tiempo de tristeza ni de privación sin sentido, sino de una oportunidad para revisar la propia vida, ordenar los deseos y renovar la relación con Dios.

En ese camino espiritual, las tres prácticas tradicionales adquieren un significado profundo:

El ayuno expresa la renuncia voluntaria.

La oración orienta la vida hacia Dios.

La limosna abre el corazón hacia el prójimo.

San Agustín, una vida marcada por la conversión

La enseñanza de San Agustín sobre la Cuaresma no puede comprenderse plenamente sin considerar su propia experiencia espiritual.

Agustín de Hipona nació en el año 354 en Tagaste, en el norte de África, en el territorio que hoy corresponde a Argelia. Fue hijo de Santa Mónica, una mujer profundamente cristiana cuya perseverancia en la oración marcaría profundamente la vida de su hijo.

La conversión de San Agustín, relatada en sus Confesiones, marcó el comienzo de una vida dedicada a la fe, la predicación y la reflexión teológica.

Durante su juventud, Agustín atravesó un largo proceso de búsqueda intelectual y espiritual. Estudió retórica, se dedicó a la enseñanza y exploró diversas corrientes filosóficas y religiosas. Durante varios años siguió el maniqueísmo, una doctrina que pretendía ofrecer una explicación racional al problema del mal.

Sin embargo, ninguna de esas respuestas lograba satisfacer plenamente su inquietud interior. Su proceso de conversión comenzó a tomar forma en la ciudad de Milán, donde Agustín escuchó las predicaciones del obispo Ambrosio de Milán. Aquellas homilías influyeron profundamente en su comprensión del cristianismo.

El episodio más conocido de su conversión quedó relatado por él mismo en su obra Confesiones, escrita hacia los años 397-400. En medio de una profunda crisis interior escuchó la voz de un niño que repetía una expresión latina: “Tolle, lege”, que significa “toma y lee”.

Interpretando aquellas palabras como una invitación divina, abrió las cartas de San Pablo y leyó un pasaje de la Carta a los Romanos (13,13-14) que lo exhortaba a abandonar las obras de las tinieblas y revestirse de Cristo. Ese momento marcó el inicio de su conversión.

En el año 387 recibió el bautismo de manos de San Ambrosio en la catedral de Milán. Años más tarde sería ordenado sacerdote y luego obispo de Hipona, donde desarrolló una intensa actividad pastoral y teológica que lo convertiría en uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo.

La Cuaresma según San Agustín

Los sermones cuaresmales de San Agustín constituyen una de las fuentes más importantes para comprender cómo se vivía este tiempo litúrgico en la Iglesia antigua.

Estas homilías fueron predicadas en la ciudad de Hipona, probablemente entre los años 410 y 420, ante la comunidad cristiana reunida en la basílica episcopal.

En ellas, el obispo explicaba a los fieles que la Cuaresma no debía limitarse a una serie de prácticas exteriores. El verdadero objetivo era la conversión interior del creyente.

El ayuno que transforma el corazón

En el Sermón 205, pronunciado al inicio del tiempo cuaresmal, San Agustín exhorta a los cristianos a comprender el verdadero sentido del ayuno.

Allí afirma:

“El ayuno purifica la mente, eleva el espíritu, somete la carne al espíritu y enciende la luz de la caridad”.

Para el obispo de Hipona, el ayuno no podía reducirse a la abstinencia de alimentos. Debía convertirse en un ejercicio espiritual que ayudara al creyente a ordenar su vida interior.

En ese mismo contexto, Agustín invitaba a practicar también un ayuno del pecado: abstenerse de la ira, de las palabras injustas y de la indiferencia frente al sufrimiento del prójimo.

Entre los años 410 y 420, San Agustín predicó en Hipona una serie de sermones cuaresmales en los que explicó el sentido del ayuno, la oración y la caridad.

La oración como deseo de Dios

La comprensión de la oración ocupa un lugar central en el pensamiento espiritual de San Agustín.

En su comentario al Salmo 37, dentro de la obra conocida como Enarrationes in Psalmos, escrita entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, Agustín afirma:

“Tu deseo es tu oración; si el deseo es continuo, la oración también lo es”.

Con esta frase, el obispo africano explica que la oración no se limita a un momento puntual, sino que puede convertirse en una actitud permanente del corazón que busca a Dios.

Durante la Cuaresma, ese deseo espiritual se fortalece a través de la penitencia y la escucha de la Palabra.

La limosna que nace del amor

En el Sermón 206, también pronunciado durante la Cuaresma, San Agustín exhorta a los fieles a que el ayuno se transforme en caridad concreta.

En ese contexto dice:

“Lo que te privas por el ayuno, añádelo a la limosna”.

El sacrificio personal solo adquiere su pleno sentido cuando se convierte en ayuda para quienes más lo necesitan.

Para Agustín, el ayuno, la oración y la limosna forman una unidad inseparable en la vida cristiana.

La oración necesita dos alas

En otra de sus predicaciones cuaresmales, Agustín utiliza una imagen que se volvería muy conocida dentro de la tradición cristiana.

Explica que la oración necesita ser sostenida por el ayuno y la caridad:

“¿Quieres que tu oración vuele hacia Dios? Dale dos alas: el ayuno y la limosna”.

La metáfora expresa con claridad la pedagogía espiritual que Agustín proponía a los cristianos de su tiempo: El ayuno disciplina el cuerpo, la oración eleva el alma, la limosna abre el corazón.

Una síntesis de la vida cristiana

San Agustín llegó a afirmar que la Cuaresma representa, de algún modo, una síntesis de toda la vida cristiana. Durante estos cuarenta días, el creyente aprende a ordenar sus deseos, fortalecer su relación con Dios y practicar la caridad.

Su propia experiencia espiritual quedó reflejada en una de las frases más conocidas de su obra Confesiones:

“Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” (Confesiones, I,1).

Esa inquietud del corazón humano, que busca sentido y verdad, es también el punto de partida del camino cuaresmal.

Cómo se vivía la Cuaresma en el siglo IV

Para comprender mejor el sentido de las predicaciones cuaresmales de San Agustín, es necesario recordar cómo vivían los cristianos este tiempo en los primeros siglos de la Iglesia.

Cuando Agustín predicaba en Hipona, entre finales del siglo IV y comienzos del siglo V, la Cuaresma ya se había consolidado como uno de los tiempos litúrgicos más importantes del cristianismo.

Aunque las prácticas podían variar entre distintas regiones del Imperio romano, existían algunos elementos comunes que definían este período de preparación hacia la Pascua.

La imposición de la ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo de conversión y preparación espiritual hacia la Pascua.

Un tiempo de ayuno más riguroso

En la Iglesia antigua, el ayuno cuaresmal era generalmente más estricto que en la actualidad. Muchos cristianos se abstenían no solo de carne, sino también de vino, aceite e incluso de productos lácteos.

En algunos lugares se realizaba una sola comida al día, generalmente después del atardecer.

Este ayuno tenía un sentido espiritual claro: ayudar al creyente a dominar sus deseos y prepararse interiormente para la celebración de la Pascua.

Preparación de los catecúmenos para el bautismo

La Cuaresma también era el tiempo final de preparación para quienes iban a recibir el bautismo en la Vigilia Pascual.

Estos candidatos, llamados catecúmenos, atravesaban un período intenso de formación y purificación espiritual.

Participaban en ritos litúrgicos específicos, escuchaban catequesis de los obispos y se preparaban para profesar públicamente la fe cristiana.

Las predicaciones cuaresmales de los obispos —entre ellas las de San Agustín— estaban dirigidas tanto a los fieles como a estos futuros bautizados.

Escucha intensiva de la Palabra de Dios

Durante la Cuaresma se intensificaba la predicación y la enseñanza bíblica.

Los obispos dedicaban largas homilías a explicar las Escrituras y a exhortar a los cristianos a vivir con mayor fidelidad el Evangelio.

San Agustín, por ejemplo, predicó numerosos sermones cuaresmales en Hipona en los que explicaba el sentido espiritual del ayuno, la oración y la caridad.

Obras de caridad y reconciliación

La Cuaresma también era un tiempo especialmente dedicado a la reconciliación y a las obras de misericordia.

Los fieles eran exhortados a ayudar a los pobres, a perdonar las ofensas y a restaurar relaciones rotas.

Los Padres de la Iglesia insistían en que el ayuno carecía de sentido si no se traducía en amor concreto hacia el prójimo.

Un camino hacia la Pascua

Para los cristianos del siglo IV, la Cuaresma no era un simple período penitencial. Era un camino espiritual que conducía hacia la celebración más importante de la fe cristiana: la Pascua. En ese contexto deben entenderse los sermones de San Agustín.

Cuando el obispo de Hipona exhortaba a los fieles a unir el ayuno con la oración y la limosna, lo hacía dentro de una tradición viva que buscaba preparar el corazón de los cristianos para el misterio de la resurrección.

Vivir la Cuaresma con los Padres de la Iglesia

La enseñanza de San Agustín se inscribe dentro de una tradición más amplia del cristianismo antiguo. Los llamados Padres de la Iglesia —entre ellos Basilio de Cesarea, Juan Crisóstomo y el propio Ambrosio de Milán— insistieron en que la Cuaresma debía vivirse como un tiempo de renovación interior.

San Basilio, por ejemplo, en una homilía sobre el ayuno predicada hacia el año 370, afirmaba que el ayuno no era simplemente una práctica alimentaria, sino una disciplina que conducía a la conversión del corazón.

Del mismo modo, San Juan Crisóstomo advertía en sus homilías cuaresmales que el verdadero ayuno debía incluir la renuncia a la injusticia y la práctica activa de la caridad.

Un llamado actual para vivir la Cuaresma

En continuidad con esta tradición espiritual que se remonta a los primeros siglos del cristianismo, el papa León XIV publicó el 13 de febrero de 2026 su primer mensaje para la Cuaresma desde el inicio de su pontificado.

En ese documento, difundido por la Santa Sede pocos días antes del Miércoles de Ceniza, el pontífice invitó a redescubrir el valor espiritual del ayuno, la escucha y la conversión del corazón.

En su mensaje escribió:

“La Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a poner nuevamente el misterio de Dios en el centro de nuestra vida”.

El Papa explicó que el ayuno cristiano no debe entenderse únicamente como una práctica alimentaria, sino como un ejercicio espiritual que permite liberarse del ruido, de las distracciones y de todo aquello que impide escuchar la voz de Dios.

En ese mismo contexto, León XIV invitó a practicar también un “ayuno de las palabras”, evitando el lenguaje agresivo, la descalificación y los juicios precipitados.

“Comencemos por desarmar nuestro lenguaje, evitando palabras duras y juicios precipitados”, escribió el pontífice.

Este llamado del Papa León XIV retoma, en esencia, la misma intuición espiritual que los Padres de la Iglesia transmitieron desde los primeros siglos del cristianismo.

Ayunar del egoísmo.

Orar con un corazón sincero.

Compartir con quienes más lo necesitan.

Así, siguiendo la sabiduría espiritual de San Agustín y de toda la tradición patrística, la Cuaresma continúa presentándose como lo que siempre ha sido en la vida de la Iglesia: un camino de conversión que prepara el corazón para la alegría de la Pascua