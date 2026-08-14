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Amcham y el desafío de transformar “credibilidad en desarrollo federal”
Mariana Schoua, presidenta de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, destacó el potencial energético del país. Advirtió sobre el “riesgo” de “perder continuidad en el camino de la estabilidad”.
Lamelas advierte por el impacto de Huawei en Vaca Muerta
Por Laura Morales. Entrevistas y despliegue de La Opinión Austral
Ignacio Torres: “No dimensionamos aún la ventaja comparativa y el potencial energético de Chubut”
Mariana Schoua: “Argentina tiene que acelerar las inversiones para que lleguen a todo el país”
Alberto Weretilneck: “Todas las condiciones que alienten la inversión privada, las vamos a acompañar”
Julieta Corroza: “Vaca muerta es faro para lo mejor está todo el país”
Alejandro Díaz: “La energía y la minería son los grandes vectores de crecimiento de la argentina”
Carmen Álvaro Rivero: “Vaca muerta recién empieza,lo mejor está por venir”
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