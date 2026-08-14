Tapa especial de La Opinión Austral: Estabilidad económica para atraer inversiones Bajo el lema “La energía es clave federal”, se desarrolló el encuentro de la AmCham Argentina. La actividad reunió a referentes del sector público y privado, funcionarios, legisladores, gobernadores y al embajador de Estados Unidos en Puerto Madero.

Por La Opinión Austral | 14 de agosto 2026 · 8:58 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral