Gran Hermano 2025: el líder salvó a la santacruceña Luciana Martínez y subió a placa al terraplanista Santiago ganó el primer liderazgo de Gran Hermano y decidió salvar a la joven oriunda de Pico Truncado. En su lugar decidió subir a placa a Claudio con quien tuvo un fuerte cruce tras la decisión.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gran Hermano apenas lleva cuatro días al aire y ya comienzan a verse las primeras jugadas dentro del reality show. Este jueves 5 de diciembre, el ganador de la prueba del líder, Santiago, utilizó su beneficio para salvar de la placa a la santacruceña Luciana Martínez, quien se emocionó luego de salir de la zona de peligro.

La emotiva reacción de Luciana tras ser salvada de la placa por Santiago

El uruguayo tenía que decidir quién subía y baja de la placa. El gran ganador decidió que Claudio se sume a la placa que se llevará adelante el próximo domingo. Asimismo, optó por bajar de la placa a Luciana, que no ocultó su emoción.

Tras la breve explicación de Santiago sobre su decisión a tomar, eligió a Luciana que soltó unas palabras tras ser salvada de la placa. “Yo con él hablé poco, pero me supo entender”, empezó diciendo la participante de Gran Hermano mientras rompía en llanto.

Y continuó: “Yo no le conté nada a mi familia, se enteraron por la televisión. Lo único que atesoro de mi provincia y de mis alumnos está acá (mostrando su peluche)”. De la misma manera, comentó: “Estoy feliz, también esperaba que salve a alguno de mis compañeros porque se lo merecen mucho. Gracias Santi”, cerró emotiva la participante.

El cruce de Santiago con Claudio: “Gran Hermano no necesita eso…”

El momento de anunciar los motivos de por qué subía a un jugador a placa despertó el cruce de la noche. Es que Santiago decidió subir a Claudio. “Sos un tipazo, pero acá necesitamos gente que nos desafíe”, comenzó explicando el participando.

“Siento que la gente tiene que decidir si tenés más para dar” sumó y dijo que el participante “necesita ser consciente de dónde está”.

“No me lo esperaba ni loco. La verdad está perfecto. Es su decisión y la respeto. Soy muy auténtico”, respondió Claudio molesto por la jugada del uruguayo.

Fue en ese momento en que Santiago del Moro le consultó al líder si creía que el terraplanista no aportaba nada a la casa. “No es que sienta que no, pero no he visto. Quiero que nos desafíen e incomoden”, justificó el uruguayo quien reconoció que su compañero es demasiado bueno y se queda en una zona de confort. “Necesitamos más desafíos y otra cosa. No zona de confort”, arremetió.

Luego aclaró: “Sos un tipazo y sos auténtico, pero que no necesita Gran Hermano eso” dejando en claro, tal como le dijo el conductor del ciclo, que el casting no había sido el mejor eligiéndolo. “La devolución no me pareció correcta. Hablé intimidades con él, fue falso conmigo”, reflexionó Claudio minutos después de su nominación.

Así, la placa final quedó conformada por Delfina, Carlos, Ulises y Claudio.

El domingo a partir de las 22, Santiago del Moro visitará a Susana Giménez en su último programa y entrará a la casa a charlar con los jugadores. Mientras que el lunes se conocerá el nombre del primer hermanito eliminado.