Tom Jones viene en abril al Movistar Arena en el marco de su Ages & Stages Tour

El legendario cantante galés Tom Jones, de 83 años, llegará a la Argentina en abril próximo para ofrecer el lunes 15 un concierto en el marco de su gira mundial Ages & Stages Tour, en el que repasa más de 60 años sobre el escenario.

El show de de Tom Jones y su banda se desarrollará en el Movistar Arena de Villa Crespo y marcará el regreso al país del cantante luego de siete años.

Más de 40 discos editados, 100 millones de copias vendidas e innumerables premios y honores cosechó el músico a lo largo de su carrera, una de las figuras centrales del star system musical mundial en la década del 60.

Los tickets para el show argentino estarán disponibles a partir del martes 5 de diciembre a las 13, ingresando únicamente en www.movistararena.com.ar.

En los últimos años, Jones también ha impactado con sus discos de estudio producidos por Ethan Johns: "Surrounded By Time", "Long Lost Suitcase", "Spirit In The Room" y "Praise & Blame".

Nacido en la ciudad minera de Pontypridd, en el sur de Gales, Jones, de origen proletario, tuvo diversos empleos antes de comenzar su carrera como miembro de una banda local llamada The Senators, para luego formar su propio grupo, Tom Jones and the Squires, actuando en clubes y bares de la zona.

A principios de la década de 1960, firmó con Decca Records en Londres, lo que dio inicio a una carrera exitosa y diversa, con títulos de alcance mundial como "It's Not Unusual", "What's New Pussycat?", "Delilah" y "Green, Green Grass of Home", que se sumaron a su popular programa de televisión transcontinental de 1969-1971, "This is Tom Jones".

(Télam)