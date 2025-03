Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aries

La semana comienza con un impulso de energía y motivación. Aprovecha para lanzarte a nuevos proyectos y desafíos. Sin embargo, ten cuidado con la impaciencia y la irritabilidad, ya que Marte, tu planeta regente, puede hacer que te sientas un poco más agresivo de lo habitual.

Esta semana podrías sentir que tus emociones te ralentizan e incluso te hacen retroceder bastante. Aries, deberías preguntarte si necesitas parar un poco y salir tomar un poco de aire fresco. Las emociones fuertes van a estar en el programa de estos días. Seguro que tienes muy claro que no quieres hacer las cosas a medias. Además, te sientes inmerso en un estado de ánimo propicio para tomar decisiones que van a ser muy importantes para ti. De este modo, podrías resolver una serie de problemas que has estado soportando como una gran carga durante varias semanas. Así que deberías tomarte las cosas con mucha calma. El arcángel que te acompañará esta semana es Uriel. Leer más…

Tauro

La estabilidad y la seguridad son tus objetivos principales esta semana. Venus, tu planeta regente, te ayudará a encontrar la armonía y el equilibrio en tus relaciones y finanzas. Sin embargo, no te dejes llevar por la complacencia y la pereza, ya que puede que te estés perdiendo oportunidades importantes.

Deberías reconocer que la próxima entrada en la temporada de otoño y en la del amor no te afectan. Además, Tauro, no sabes qué te está pasando y tampoco si dudas o no de tus sentimientos. Deberías tener claro que este no es el momento de perder. Podría ser que simplemente tuvieras miedo de declarar tu amor o de comprometerte. Prefieres jugar las cartas de la precaución y reservarte. Es cierto que la seducción es algo muy emocionante. Siempre y cuando no te desvíe de tu camino. A lo largo de esta semana te preguntarás si estás rodeado de las personas adecuadas y, también, de si te enamoras de las que te convienen. Tendrías que revisar todas estas posibilidades. El arcángel que te acompañará esta semana es Miguel. Leer más…

Géminis

La comunicación y la conexión con los demás son clave para ti esta semana. Mercurio, tu planeta regente, te ayudará a expresarte de manera clara y efectiva. Sin embargo, ten cuidado con la dispersión y la falta de enfoque, ya que puede que te estés distrayendo con demasiadas cosas a la vez.

A lo largo de esta semana, tu equilibrio emocional se va a mantener compensado y te ayudará a canalizar tus pensamientos y emociones. Géminis, deberías aprovechar estos cimientos de hormigón armado para establecer tu base de lanzamiento. No tendrías que mirar atrás en ningún momento, pero sí tener siempre presente la dirección que elegiste al principio. Sin embargo, si te mantienes abierto al cambio tendrás el mundo a tus pies. Compartirás momentos de tierna intimidad con tu pareja. Este es un momento perfecto para pasar tiempo juntos. Hablarás con ella sobre las preocupaciones que más te pesan. Apreciará mucho que confíes en ella / él. Además, sabrá encontrar palabras de consuelo y te sentirás mucho más aliviado y apoyado. El arcángel que te acompañará esta semana es Gabriel. Leer más…

Cáncer

La emoción y la intuición son tus guías esta semana. La Luna, tu planeta regente, te ayudará a conectar con tus sentimientos y a encontrar la armonía en tus relaciones. Sin embargo, ten cuidado con la sensibilidad y la vulnerabilidad, ya que puede que te estés dejando llevar por tus emociones.

Sin duda, los asuntos emocionales serán tu gran preocupación de esta semana. Cáncer, es posible que descubras que un compromiso romántico que has hecho merece que le hagas algunos ajustes. Así que deberías escuchar tu vocecita interior para decidir el rumbo que le quieres dar a esta relación. Estas no siempre son preguntas obvias que hay que hacerse, pero es esencial para evitar desastres y tener una relación sincera. Tienes unos días bastante tranquilos en perspectiva, que te permitirá bajar un poco el nivel de estrés. Tu atención no se ha tomado muchas vacaciones en estos últimos meses, tanto en lo que afecta tu actividad profesional como en tu casa, así que deberías aprovechar esta pausa para descansar y darte un capricho. El arcángel que te acompañará esta semana es Rafael. Leer más…

Leo

La creatividad y la pasión son tus aliados esta semana. El Sol, tu planeta regente, te ayudará a brillar y a expresarte de manera auténtica. Sin embargo, ten cuidado con la vanidad y la arrogancia, ya que puede que te estés perdiendo la conexión con los demás.

Esta semana necesitarás estar solo. ¿Y por qué no, después de todo? Como nativo de Leo, siempre estás rodeado de gente. Pero también necesitas estar solo de vez en cuando para encontrarte a ti mismo. Cuidar tus emociones es muy importante. Con una actividad constante a tu alrededor, no tienes tiempo para cargar pilas. Así que deberías hacer lo que fuese necesario para aislarte sin sentirte culpable. Tendrás que tomar una decisión difícil. Y no deberías tergiversar las cosas. Se te presentarán varias opciones, propuestas por las personas de tu entorno más cercano. Todos expondrán su punto de vista con convicción. Pero la decisión final será tuya. Tendrías que prepararte para actuar de la mejor manera posible y evitar dejarte influir por tus sentimientos. El arcángel que te acompañará esta semana es Zadkiel. Leer más…

Virgo

La analítica y la perfección son tus objetivos esta semana. Mercurio, tu planeta regente, te ayudará a encontrar la precisión y la eficiencia en tus tareas. Sin embargo, ten cuidado con la crítica y la perfección, ya que puede que te estés perdiendo la perspectiva y la flexibilidad.

Es hora de que pases página y de que te proyectes sin arrepentimientos ni remordimientos hacia el presente y el futuro. Virgo, con demasiada frecuencia has tendido a considerarlo todo y a evaluarlo todo a la luz de tus experiencias pasadas. Esta no es la mejor manera de avanzar. Así que deberías comprometerte resueltamente con un sistema más equilibrado y dejar más espacio para las emociones propias e inmediatas. En esta semana el centro de atención va a estar sobre ti. Pero, curiosamente, te va a costar sentirte cómodo. Ya sabes, es como en algunas pesadillas donde sueñas que sin saber por qué estás desnudo frente a todo el mundo… Este tipo de sentimiento podría hacerte reflexionar sobre el impacto de estos últimos días… El arcángel que te acompañará esta semana es Chamuel. Leer más…

Libra

La armonía y la justicia son tus guías esta semana. Venus, tu planeta regente, te ayudará a encontrar el equilibrio y la belleza en tus relaciones y entorno. Sin embargo, ten cuidado con la indecisión y la falta de asertividad, ya que puede que te estés perdiendo la oportunidad de expresarte y defender tus derechos.

Si te sigues indignando ante ciertos acontecimientos que suceden en estos momentos, este sentimiento te podría invadir a lo largo de esta semana de una manera muy acusada. Tienes razón, nada es irresoluble, y en la vida en comunidad no vale todo. No deberías dudar en dejar que tu revolución interior hable y participar en algún movimiento social. También deberías tener cuidado con las manipulaciones. Va a ser una semana bastante agotadora. Sin ir más lejos, a los Libra que son padres les costará frenar las exigencias de sus hijos, en el trabajo surgirán presiones por todos lados y en el amor, las dudas les asaltarán. Así que sería inútil tratar de que los nacidos bajo el signo de la balanza lleguen a firmar ningún compromiso. El arcángel que te acompañará esta semana es Jofiel. Leer más…

Escorpio

La intensidad y la pasión son tus aliados esta semana. Plutón, tu planeta regente, te ayudará a conectar con tus emociones y a encontrar la profundidad en tus relaciones. Sin embargo, ten cuidado con la obsesión y la posesividad, ya que puede que te estés perdiendo la perspectiva y la libertad.

Tu sentido de la lealtad podría surgir esta semana con gran fuerza. También podría producirse alguna situación en la que estés profundamente involucrado y en la que no hayas cumplido con todas sus promesas. Si es así, sería la hora de discutir tus dudas actuales con las personas involucradas. Escorpio, tal vez necesites sentirte seguro de la buena fe de los demás. Deberías intentar aclarar la situación. Tendrías que reconocer que cuando te ves que estás en el umbral de empezar una nueva aventura, a veces te falta confianza. Sin embargo, deberías esforzarte por creer en tus estrellas de la suerte, para dejarte guiar por los acontecimientos. Incluso si te gusta controlar tus sentimientos, por una vez en tu vida deberías ser espontáneo. El arcángel que te acompañará esta semana es Miguel. Leer más…

Sagitario

La aventura y la exploración son tus objetivos esta semana. Júpiter, tu planeta regente, te ayudará a encontrar la expansión y la libertad en tus proyectos y viajes. Sin embargo, ten cuidado con la impaciencia y la falta de enfoque, ya que puede que te estés perdiendo la oportunidad de profundizar y aprender.

Es posible que estés pasando por una etapa en el que tus intereses pudieran ser opuestos a los de tu pareja sentimental. Sagitario, si te sientes agraviado, te arriesgas a meterte en un conflicto que no sabes cómo puede terminar. Además, podría ser que el problema se alargue en el tiempo. Sería mucho mejor que hablaras con calma con ella y averiguarás qué soluciones podrían satisfacer a los dos. Esta semana todo va a girar alrededor de una cuestión de conocimientos y estudios. Te preguntarás si estudiaste lo que querías, si te sientes acomplejado por no haber realizado tal o cual formación. Este es el tipo de preguntas que acechan en el aire. Deberías decirte a ti mismo que tu creatividad poco tiene que ver con tu currículum. El arcángel que te acompañará esta semana es Jofiel. Leer más…

Capricornio

La responsabilidad y la disciplina son tus guías esta semana. Saturno, tu planeta regente, te ayudará a encontrar la estructura y la estabilidad en tus proyectos y relaciones. Sin embargo, ten cuidado con la rigidez y la falta de flexibilidad, ya que puede que te estés perdiendo la oportunidad de innovar y crecer.

No eres de los que se dedican a rodar por todo tipo de escaleras mecánicas e incluso tiendes a ser bastante tímido a la hora de acercarte al sexo opuesto. Sin embargo, esta semana te encuentras de un humor más liviano, dispuesto a seducir y a presumir de tus cualidades sin complejos… Capricornio, a tus amigos más íntimos no deberías dudar en pedirles algunos consejos sobre cómo resaltar tu pequeña faceta de Don Juan… Esta va a ser una semana bastante agradable en general y que, además, te dará la oportunidad de meditar sobre tus relaciones sentimentales. Será como si estuvieras mirando un álbum de fotos, porque vas a ver imágenes y habrá emociones que volverás a sentir de nuevo. Todo esto debería permitirte hacer un gran resumen del último mes. El arcángel que te acompañará esta semana es Chamuel. Leer más…

Acuario

La innovación y la humanidad son tus aliados esta semana. Urano, tu planeta regente, te ayudará a encontrar la originalidad y la libertad en tus proyectos y relaciones. Sin embargo, ten cuidado con la rebeldía y la falta de compromiso, ya que puede que te estés perdiendo la oportunidad de construir y mantener relaciones significativas.

No sería nada extraño que esta semana sintieras una gran rabia en tu interior. Es posible que estés sufriendo alguna situación injusta en tu vida profesional o que tu relación sentimental te haga sentirte frustrado. Acuario, tienes todo el derecho a estar enojado y es mejor que verbalices tus sentimientos en lugar de arriesgarte a tener una úlcera de estómago por guardalo todo. Todavía estás a tiempo, así que deberías hacerlo antes de perder el control de tus emociones. Esta semana todo resultará ser un gran éxito para ti, porque piensas rápido y bien, tu potencial creativo está al máximo y tus socios escuchan atentamente tus propuestas. Además, tu enfoque tan original de las cosas para resolver problemas relacionados con tu trabajo llevará a la admiración. El arcángel que te acompañará esta semana es Rafael. Leer más…

Piscis

La intuición y la conexión con lo divino son tus guías esta semana. Neptuno, tu planeta regente, te ayudará a encontrar la inspiración y la creatividad en tus proyectos y relaciones. Sin embargo, ten cuidado con la confusión y la falta de claridad, ya que puede que te estés perdiendo la perspectiva y la dirección.

Esta semana te va a ser muy favorable en el plano sentimental o afectivo. Piscis, si has estado tratando durante algún tiempo de seducir a alguien de tu entorno, por fin tus esfuerzos podrían dar sus frutos. O si vives en pareja, podrías decidir casarte o tener un hijo… El hombre busca a la mujer hasta que ella lo atrapa… ¡Viva el amor! Habrá una energía poderosa que flota en el aire y que te proporcionará una buena dosis de dinamismo y confianza en ti mismo. Serás muy eficaz en todo lo que hagas. Sobre todo, no dudes de ti mismo ni de tus capacidades. También deberías poner mucho amor en todo lo que hagas. Verás cómo vas a obtener resultados aún mejores. El arcángel que te acompañará esta semana es Chamuel. Leer más…