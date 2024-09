Transformación digital: una oportunidad para los mercados emergentes En el mundo actual, la transformación digital está impactando de forma determinante en todas las zonas geográficas y sectores de actividad.

Las innovaciones tecnológicas están cambiando la forma en la que evolucionan las entidades financieras y su impacto en la sociedad. Además, la aparición de oportunidades, como invertir online, implica la necesidad de desarrollar nuevas habilidades.

Desafíos del sector financiero a escala mundial

Como la infraestructura tecnológica se desactualiza cada vez más, el mayor desafío para el sector financiero global es el continuo descenso de la tasa de interés. El envejecimiento de la población hace necesario un mayor ahorro para asumir gastos médicos y de jubilación, mientras que las compañías de seguros tienen que movilizar más dinero para cumplir con sus obligaciones. Ese mayor ahorro también tiene un impacto en el consumo.

Rol de las nuevas tecnologías en el sector financiero

Cada vez más y más empresas pasan a ser digitales. Los robots se utilizan como mano de obra digital, los sensores forman parte de la ropa, la impresión 3D transforma datos digitales en objetos físicos, la economía en la que se comparten vehículos es ya una realidad, el big data y la inteligencia artificial se utilizan ampliamente. Y, de hecho, esta última formará parte de la junta directiva de las empresas muy pronto, al tiempo que el blockchain incrementará la capacidad de almacenar información. Todos estos cambios tendrán un impacto considerable en la industria financiera.

Además, la financiación digital alternativa, junto con el uso de plataformas de trading demo, se está popularizando y va a ejercer presión sobre todo el sector. El negocio digital requiere menos inversión en activos tangibles y más en activos intangibles. Sin embargo, hasta ahora los bancos prefieren conceder préstamos a aquellas empresas o individuos que pueden presentar activos tangibles como garantía. Los bancos y otros proveedores de servicios financieros tendrán que cambiar no solo el modelo de negocio, sino también la forma de ofrecer servicios, utilizando por ejemplo la inteligencia artificial y otras tecnologías.

La emergencia de nuevos perfiles profesionales:¿Qué retos implica para la educación?

El panorama de los negocios requiere habilidades distintas al estar en constante evolución. Nuestro sistema de educación era bueno para apoyar a las empresas de siglos pasados, pero en el siglo actual requieren un conjunto de habilidades diferentes. Aunque la tecnología es importante, no será el único elemento diferenciador, ya que todo el mundo tiene acceso a ella. Por lo tanto, tenemos que ir más allá. Debemos desarrollar un sistema educativo que haga hincapié en el pensamiento emprendedor. Esto no significa que se trate de crear emprendedores, sino de trabajar desde etapas más avanzadas. Tenemos que deshacernos del actual sistema de educación basado en el aprendizaje más que todo memorístico e ir hacia un pensamiento emprendedor. Hoy en día, la mayoría de las startups indias fracasan a los tres años. ¿Por qué? Porque tratan de replicar el mismo modelo de negocio que ha tenido éxito en Estados Unidos o en Europa. Era un buen modelo hace una década, cuando Internet no había penetrado en el mercado indio y los jugadores extranjeros no estaban interesados en él. En la actualidad, ningún negocio sobrevivirá ni prosperará sin una perspectiva global. Por tanto, necesitamos crear un sistema educativo que ayude a los estudiantes a desarrollar su intuición para prever los cambios en la actividad empresarial.

Oportunidades de negocio en el futuro y las claves para conseguir el éxito

En un entorno empresarial, cultural y geopolítico cambiante, la clave del éxito es solo la innovación. Las empresas deberían tratar de reinvertir continuamente, las personas deberán mantenerse en modo “aprendizaje continuo” y los gobiernos también tendrán que permanecer muy atentos al entorno, ya que se requerirán cambios en las normas y regulaciones. Hay un gran potencial para las empresas en general y, particularmente, para las pequeñas, en las áreas de la salud, la educación, la agricultura y el sector público en el contexto de las regiones asiáticas y africanas. Estamos avanzando hacia una globalización inclusiva. Antes la globalización estaba impulsada por unos pocos miles de empresas multinacionales, pero ha llegado el momento de tener millones de pequeñas empresas para hacer negocios a escala mundial, y esto es la globalización inclusiva que hará un mundo próspero y conectado.

Las nuevas tecnologías digitales están introduciendo cambios significativos en todos

Los sectores productivos, siendo los más competitivos los que se han visto sometidos a una mayor transformación. A su vez, la digitalización de la economía ha supuesto cambios disruptivos en los procesos de producción, que se están traduciendo en una mejora en la optimización de los recursos y en la capacidad de respuesta a las necesidades del mercado. Por otro lado, la inversión en nuevas tecnologías impulsa la innovación en nuevos productos y favorece la aparición de nuevos modelos de negocio e intermediarios digitales cuyo impacto es apreciable.