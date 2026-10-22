Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 22 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El gobernador Claudio Vidal supervisó el inicio de una campaña de perforación de la empresa Crown Point Energía en tres pozos en las áreas Koluel Kayke y Piedra Clavada por USD 7,27 millones. Condenaron a los tres acusados por el robo de armas en el Juzgado de Río Turbio. Los familiares de Gilmar Claros Ferrel, fallecido en una comisaría, buscan trasladarlo a Bolivia. Río Gallegos despidió a Ramiro Kroeger, dueño del bar Los Vascos.

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Vidal supervisó el inicio de una campaña de perforación de USD 7,27 millones. Crown Point Energía perforará tres pozos en las áreas Koluel Kayke y Piedra Clavada. El gobernador destacó la inversión y su impacto en el empleo y la actividad petrolera de Santa Cruz.

Santa Cruz avanzará con el debate del nuevo Código Electoral. Convocarán a una comisión plenaria para continuar el tratamiento de la reforma electoral provincial.

El pliego del juez Carlos Albarracín vuelve a tratarse hoy. Los diputados retomarán el análisis de su postulación.

Condenaron a los tres acusados por el robo de armas en el Juzgado de Río Turbio. El Tribunal Oral dictó el fallo y las defensas anticiparon que lo apelarán.

La familia de Gilmar pide ayuda para repatriar sus restos a Bolivia. Los familiares de Gilmar Claros Ferrel, fallecido en una comisaría, buscan trasladarlo a su país de origen.

Río Gallegos despidió a Ramiro Kroeger, dueño del bar Los Vascos. Familiares y amigos participaron del último adiós al histórico referente de la cultura local, que murió a los 96 años.

La radiofonía tuvo su noche de reconocimientos en los Martín Fierro. Radio O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro, Facundo Pedrini fue distinguido por el mejor programa semanal en FM y Samuel “Chiche” Gelblung recibió un homenaje por su trayectoria.

Rubén Darío y su forma de formar futbolistas, en “Mateando con Carlos”. El histórico entrenador habló con Carlos Zapico sobre su trabajo en el fútbol y la importancia del afecto en la formación deportiva.