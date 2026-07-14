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Ian Davidson alcanzó el octavo puesto del ranking mundial de tenis adaptado y consolida su lugar entre los mejores del circuito ITF
El deportista de Río Gallegos logró una nueva marca que lo posiciona entre los principales exponentes de la disciplina a nivel internacional. Su desempeño representa un nuevo orgullo para el deporte de Santa Cruz.
Ezequiel Verbes descartó abrir el debate por la coparticipación y afirmó que la caída de los recursos obliga a priorizar la estabilidad financiera
El ministro de Economía de Santa Cruz sostuvo que no es el momento para modificar el reparto de fondos entre la Provincia y los municipios. Además, ratificó la vigencia de la normativa que establece el pago de las deudas con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.
El Gobierno de Santa Cruz advirtió que la deuda de los municipios con la Caja de Previsión Social aumentó $90 mil millones en un año
Las autoridades provinciales señalaron que el crecimiento de la deuda compromete la sustentabilidad del sistema jubilatorio. El planteo forma parte del debate sobre el financiamiento previsional.
Detuvieron en El Calafate a un policía acusado de golpear y dejar gravemente herido a un niño de 3 años
La investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades en el hecho denunciado. El caso provocó un fuerte impacto en la comunidad.
El jefe de Policía confirmó actuaciones administrativas para quienes no regresen al servicio y destacó el incremento salarial otorgado a la fuerza
Diego Agüero informó que se iniciarán los procedimientos correspondientes con el personal que no se reincorpore a sus funciones. También indicó que el aumento salarial para la Policía de Santa Cruz supera los $3.500 millones mensuales.
La categoría Sub 7 de Boxing Club fue recibida en LU12 AM680 tras consagrarse campeona de futsal
Los jugadores y el cuerpo técnico compartieron la experiencia del título obtenido en la Liga de Fútbol Sur. El reconocimiento puso en valor el crecimiento de las divisiones formativas del club.
Santa Cruz despidió a Gustavo “Don Jara”, referente solidario, y al exdiputado radical Luis Alcaín
Gustavo Jara fue ampliamente reconocido por su compromiso con numerosas causas solidarias a través de la cocina. Luis Alcaín dejó una extensa trayectoria política y legislativa en la provincia.
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