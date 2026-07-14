Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 14 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Ezequiel Verbes sobre la coparticipación: "No es el momento, hay menos recursos". Ian Davidson llegó al octavo puesto del ranking mundial en tenis adaptados. El STJ de Chubut revocó la absolución del padre acusado de abusar de su hija. Murió "Don Jara", el mejor cocinero de locro de Rïo Gallegos que colaboró con cientos de causas solidarias. Policía detenidoa acusado de golpear y dear grave a un nene de 3 años en El Calafate.

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Ian Davidson alcanzó el octavo puesto del ranking mundial de tenis adaptado y consolida su lugar entre los mejores del circuito ITF

El deportista de Río Gallegos logró una nueva marca que lo posiciona entre los principales exponentes de la disciplina a nivel internacional. Su desempeño representa un nuevo orgullo para el deporte de Santa Cruz.

Ezequiel Verbes descartó abrir el debate por la coparticipación y afirmó que la caída de los recursos obliga a priorizar la estabilidad financiera

El ministro de Economía de Santa Cruz sostuvo que no es el momento para modificar el reparto de fondos entre la Provincia y los municipios. Además, ratificó la vigencia de la normativa que establece el pago de las deudas con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.

El Gobierno de Santa Cruz advirtió que la deuda de los municipios con la Caja de Previsión Social aumentó $90 mil millones en un año

Las autoridades provinciales señalaron que el crecimiento de la deuda compromete la sustentabilidad del sistema jubilatorio. El planteo forma parte del debate sobre el financiamiento previsional.

Detuvieron en El Calafate a un policía acusado de golpear y dejar gravemente herido a un niño de 3 años

La investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades en el hecho denunciado. El caso provocó un fuerte impacto en la comunidad.

El jefe de Policía confirmó actuaciones administrativas para quienes no regresen al servicio y destacó el incremento salarial otorgado a la fuerza

Diego Agüero informó que se iniciarán los procedimientos correspondientes con el personal que no se reincorpore a sus funciones. También indicó que el aumento salarial para la Policía de Santa Cruz supera los $3.500 millones mensuales.

La categoría Sub 7 de Boxing Club fue recibida en LU12 AM680 tras consagrarse campeona de futsal

Los jugadores y el cuerpo técnico compartieron la experiencia del título obtenido en la Liga de Fútbol Sur. El reconocimiento puso en valor el crecimiento de las divisiones formativas del club.

Santa Cruz despidió a Gustavo “Don Jara”, referente solidario, y al exdiputado radical Luis Alcaín

Gustavo Jara fue ampliamente reconocido por su compromiso con numerosas causas solidarias a través de la cocina. Luis Alcaín dejó una extensa trayectoria política y legislativa en la provincia.