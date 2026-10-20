Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 20 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Conflicto en el Centro Chileno: acordaron 72 horas para buscar una solución * Vidal acompañó a Lago Posadas en su aniversario *Muerte en la Comisaría Séptima. “Merece ser investigada con mucha seriedad”, aseguró Cristian Garay, jefe de la Regional Sur. “Sentíamos que el nene estaba con tensión, contó Roxana Russo, directora del gimnasio “Indio Nicolai”, acerca del contexto de violencia doméstica que sufría la mamá del niño que pidió ayuda. *Conmoción en Puerto San Julián. Exboxeador murió de un disparo en la cabeza: su novia fue demorada

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Agregar La Opinión Austral en

Por La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Disputa por la conducción

Conflicto en el Centro Chileno: acordaron 72 horas para buscar una solución

67 años, obras y entrega de tierras

Vidal acompañó a Lago Posadas en su aniversario

El gobernador encabezó el acto junto al comisionado de fomento, Rubén Guzmán. Hizo entrega de terrenos para 18 familias y anunció transferencia de fondos. “Apostar a la producción y al trabajo es el único camino”, enfatizó Claudio Vidal.

Muerte en la Comisaría Séptima

“Merece ser investigada con mucha seriedad”: Cristian Garay, jefe de la Regional Sur, confirmó que la Policía se apartó de la investigación para mayor transparencia.

Sospechas previas

“Sentíamos que el nene estaba con tensión”: Roxana Russo, directora del gimnasio “Indio Nicolai”, acerca del contexto de violencia doméstica que sufría la mamá del niño que pidió ayuda.

Conmoción en Puerto San Julián

Exboxeador murió de un disparo en la cabeza: su novia fue demorada

La Policía intervino por un presunto conflicto familiar. La autopsia y los peritajes serán claves para determinar la mecánica de su muerte.

Los salarios de docentes universitarios cayeron 24,3 % desde abril de 2023

Los desafíos de la industria. Hoy, el encuentro de CEOs

Javier Milei inauguró la AOG Patagonia 2026 en Neuquén

Javier Milei: “Neuquén es el ejemplo que queremos de modelo de Argentina”

Rolando Figueroa: “No competimos con Chubut o Santa Cruz, nos complementamos”

Ernesto López Anadón: “Vaca Muerta es un proyecto de exportación por muchos años por venir”

En Córdoba

La Escuela de Danzas logró un histórico podio en un certamen nacional de malambo

“Contento por las obras”

Gardonio destacó el apoyo provincial

Violento choque en la autovía

Una joven delivery fue atropellada y debió ser hospitalizada