Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 16 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gran show de Don Osvaldo en Rio Gallegos * Río Gallegos, con las universidades * Provincia licito la construcción de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales para Las Heras* Martina Rios murió intoxicada por monóxido y el incendio fue provocado en la escalera * A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en diputados para voltear el DNU 70/23 * Cobertura especial en la Cámara Oral. Afronta 19 años de cárcel mató a su amigo de 11 puñaladas: "perdón a la familia" * Prendieron fuego la puerta de la casa del acusado de abuso que la Justicia dejó libre * Vidal entregó equipamiento y anunció inversiones para Canal 9 De Santa Cruz * El Tribunal Superior de Justicia investigará a la jueza Griselda Bard, quien divulgo el estudio de su esposo.

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Gran show de Don Osvaldo en Rio Gallegos

La Opinión Austral y LU12 regalaron entradas y cumplieron el sueño de fanáticos.

Río Gallegos, con las universidades

La UNPA y la UTN marcharon con el acompañamiento de gremios y comunidad en general. Fuerte reclamo al Gobierno nacional por no cumplir con la Ley de Financiamiento y las partidas presupuestarias previstas para 2027. En Buenos Aires, en el Congreso, hubo incidentes.

Obra pública. Provincia licito la construcción de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales para Las Heras

Crimen de Las Heras. Martina Rios murió intoxicada por monóxido y el incendio fue provocado en la escalera

El fuego fue iniciado de manera intencional. Su novio Enzo Acosta, el principal acusado, sigue en terapia intensiva.

Congreso. A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en diputados para voltear el DNU 70/23

Cobertura especial en la Cámara Oral. Afronta 19 años de cárcel mató a su amigo de 11 puñaladas: “perdón a la familia”

El trabajador del hospital fue asesinado de once puñaladas en octubre de 2024. Fernando “motomoto” Muñoz, imputado por el crimen, lamento lo ocurrido. La sentencia se conocerá el próximo jueves.

En Rio Gallegos. Prendieron fuego la puerta de la casa del acusado de abuso que la Justicia dejó libre

Medios Públicos. “Reconocemos el compromiso y el esfuerzo”. Vidal entregó equipamiento y anunció inversiones para Canal 9 De Santa Cruz

Polémica. El Tribunal Superior de Justicia investigará a la jueza Griselda Bard, quien divulgo el estudio de su esposo