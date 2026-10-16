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Gran show de Don Osvaldo en Rio Gallegos
La Opinión Austral y LU12 regalaron entradas y cumplieron el sueño de fanáticos.
Río Gallegos, con las universidades
La UNPA y la UTN marcharon con el acompañamiento de gremios y comunidad en general. Fuerte reclamo al Gobierno nacional por no cumplir con la Ley de Financiamiento y las partidas presupuestarias previstas para 2027. En Buenos Aires, en el Congreso, hubo incidentes.
Obra pública. Provincia licito la construcción de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales para Las Heras
Crimen de Las Heras. Martina Rios murió intoxicada por monóxido y el incendio fue provocado en la escalera
El fuego fue iniciado de manera intencional. Su novio Enzo Acosta, el principal acusado, sigue en terapia intensiva.
Congreso. A la oposición no le alcanzó y se cayó la sesión en diputados para voltear el DNU 70/23
Cobertura especial en la Cámara Oral. Afronta 19 años de cárcel mató a su amigo de 11 puñaladas: “perdón a la familia”
El trabajador del hospital fue asesinado de once puñaladas en octubre de 2024. Fernando “motomoto” Muñoz, imputado por el crimen, lamento lo ocurrido. La sentencia se conocerá el próximo jueves.
En Rio Gallegos. Prendieron fuego la puerta de la casa del acusado de abuso que la Justicia dejó libre
Medios Públicos. “Reconocemos el compromiso y el esfuerzo”. Vidal entregó equipamiento y anunció inversiones para Canal 9 De Santa Cruz
Polémica. El Tribunal Superior de Justicia investigará a la jueza Griselda Bard, quien divulgo el estudio de su esposo
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