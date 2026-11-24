Your browser doesn’t support HTML5 audio
Copa de Oro: Hispano goleó y se consagró campeón de la Superliga Femenina
Según la Universidad Di Tella
La confianza en el Gobierno de Javier Milei subió 4,1% en noviembre
Verónica Gabriela Pérez fue designada como directora ejecutiva de PAMI
En Río Gallegos
La Justicia secuestró 85 cajas vinculadas a Lázaro Báez en el “galpón narco”
Fue en el allanamiento realizado en un predio del barrio El Faro. En las carpetas incautadas encontraron archivos de las empresas vinculadas a Báez y títulos de propiedad de vehículos.
Represas, petróleo y minería
Informe de la Universidad San Juan Bosco indica reactivación del empleo en Santa Cruz
Interconexión. El Pluma-Perito Moreno
Claudio Vidal: “Estamos haciendo lo que otros dejaron abandonado”
Expectativa por el alegato de la Fiscalía
Se retoma el juicio por el intento de femicidio de Yanet Costilla
Con ocho rescatistas
Siete horas de operativo para evacuar a un turista descompensado en El Chaltén
Debate político, Código Electoral
Semana clave en Santa Cruz: se definen las reglas de juego de las próximas elecciones
Alerta en la comunidad educativa
Alumnos del Industrial N.º 4 clasificaron a sus compañeras y maestras en una lista sexista
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia