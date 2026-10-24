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La Familia de Franco Cuevas pide que Roberto Neil vuelva a la cárcel
Cobertura especial en el Tribunal Superior de Justicia. Juró cómo juez de Cámara Criminal.
Albarracín: “La sociedad necesita una justicia con eficacia, prometo dar todo”
Tras aprobarse su pliego en la Legislatura, el magistrado hizo su juramento y asumió en la Cámara Criminal de Río Gallegos. “Fui un legítimo concursante”, aseveró en exclusiva con Radio LU12 AM680 y enfatizo: “Tengan fe que vamos a sacar adelante la Justicia”.
“Estoy muy en contacto con la sociedad, no estoy sentado detrás de un escritorio”, dijo en rueda de prensa con La Opinión Austral
Causa $Libra: la Justicia Federal sobreseyó a Javier y Karina Milei
Exclusivo. Contra la aplicación del Decreto Provincial N° 608/24
“Ganamos otra vez”: la cámara confirmó que las tres vocales del TSJ no pueden ser jubiladas
El TSJ recuso al vocal Fernando Basanta por anticipar su posición
Hotesur y Los Sauces: comenzó el juicio oral a Cristina y Máximo Kirchner
Detalles exclusivos. Muerte en la comisaría séptima . Gilmar murió estrangulado: la querella apunta a un homicidio agravado contra los policías
Cobertura Especial. De cara a 2027
Congreso de la juventud en Río Gallegos: “La Libertad Avanza tiene que estar en todos lados”
“Si la juventud se compromete se logran cambios”, Jairo Guzmán, diputado nacional por LLA
“Desde que llegamos somos el recambio”, Rocío Gómez, presidenta de la juventud de LLA
“Los congresos son resultado de un gran trabajo”, Iñaki Gutiérrez, referente nacional de LLA
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