Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 11 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Osa, la perra hallada con extrema desnutrición, aumento más de 1 kilo * $ 1.044.640: Santa Cruz tiene el changuito más caro del país * Albarracín no será camarista: rechazaron la designación * Denuncias falsas: “Ley Facu” para acompañar a docentes investigados * Seis detenidos por tirotear una casa inseguridad en Río Gallegos * ADEPA: "La IA no puede reemplazar la responsabilidad ética" * Santacruceña elegirá la canción de la visita del papa León XIV * Jairo Guzmán sobre Malvinas: "Nos tiene que unir a todos" * Las claves del fallo por el crimen de Nelson Cabrera.

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Osa, la perra hallada con extrema desnutrición, aumentó más de 1 kilo

La perra fue encontrada en un estado de extrema desnutrición y ahora muestra una notable recuperación. El antes y el ahora reflejan su evolución.

$1.044.640: Santa Cruz tiene el changuito más caro del país

El costo de la canasta en Santa Cruz alcanzó ese valor, según los datos difundidos en la tapa. La inflación de la Patagonia fue del 1,8% en agosto y superó el promedio nacional.

Albarracín no será camarista: rechazaron la designación

La Legislatura rechazó la designación de Carlos Albarracín como camarista. El magistrado se desempeña como juez en El Calafate.

Seis detenidos por tirotear una casa

La Policía detuvo a seis hombres en el barrio El Faro, en Río Gallegos, acusados de balear una vivienda por un presunto ajuste de cuentas. Durante los allanamientos secuestraron un revólver, tres autos, armas, municiones y dinero.

ADEPA: “La IA no puede reemplazar la responsabilidad ética”

El presidente Martín Etchevers hizo un balance de la industria y puso énfasis en cómo la inteligencia artificial impacta y potencia en el trabajo periodístico. El valor de la generación de contenidos propios. Cobertura especial de Grupo Crónica.

“Ley Facu” para acompañar a docentes investigados por denuncias falsas

La iniciativa busca acompañar a docentes que sean investigados a partir de denuncias consideradas falsas. Graciela Riquelme, mamá de Facundo Díaz, impulsa el acompañamiento.

Jairo Guzmán sobre Malvinas: “Nos tiene que unir a todos”

El diputado nacional por Santa Cruz habló con LU12 AM680 sobre la soberanía argentina sobre las islas. Planteó la cuestión Malvinas como un punto de unión para los argentinos.

Santacruceña elegirá la canción de la visita del Papa León xiv

Graciela González, directora del Coro Catedral de Río Gallegos e integrante del Secretariado Nacional de Liturgia, participa del proceso vinculado con la visita del Papa.

Las claves del fallo por el crimen de Nelson Cabrera

Un pormenorizado análisis del fallo permite comprender cómo el tribunal reconstruyó la mecánica del brutal crimen del empresario y por qué desestimó de plano los planteos de nulidad presentados por la defensa.