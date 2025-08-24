Your browser doesn’t support HTML5 audio
Cuatro detenidos por la brutal golpiza de la Uocra a contratista de Puerto Deseado
Camino a las urnas 2025: Quedaron ocho listas tras la exclusión del partido Unir
El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, pidió que no sea oficializada su lista e inició una investigación por falsificación de firmas. El juez federal Claudio Vázquez hizo lugar a la exclusión de la misma.
Julio Zárate: “No podíamos permitir que siguiera avanzando el proceso electoral con las irregularidades”.
Diego Bavio: “Es todo una inconsistencia que raya con el delito, pero vamos por la vía legal”.
Alejandro Tulio: “La boleta única de papel simplifica el voto y pone fin al cuarto oscuro”.
Marcelo de la Torre, apoderado de “Por Santa Cruz”: “La ubicación en la boleta no hace la diferencia”.
Barrera sanitaria: Enrique Jamieson apeló el fallo en contra de Fias
Vidal llegó de sorpresa y recorrió el Hospital Regional
Patio central. El paso de Nury Arias por “La Central”: “Muy buenos recuerdos”
Grasso: “A los pibes hay que preguntarles qué quieren”
“Javier Milei bajo presión: vetos, campaña, economía y audios” por Florencia Golender
Boxing Club festejó 105 años de vida
Participaron dirigentes y glorias del deporte local, hubo reconocimientos y encendido de nuevas luces en la fachada.
Tras un tratamiento por leucemia, Pablo Bovina volvió al fútbol
