Camino a las urnas 2025: Quedaron ocho listas tras la exclusión del partido Unir

El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, pidió que no sea oficializada su lista e inició una investigación por falsificación de firmas. El juez federal Claudio Vázquez hizo lugar a la exclusión de la misma.

Julio Zárate: “No podíamos permitir que siguiera avanzando el proceso electoral con las irregularidades”.

Diego Bavio: “Es todo una inconsistencia que raya con el delito, pero vamos por la vía legal”.

Alejandro Tulio: “La boleta única de papel simplifica el voto y pone fin al cuarto oscuro”.

Marcelo de la Torre, apoderado de “Por Santa Cruz”: “La ubicación en la boleta no hace la diferencia”.

Barrera sanitaria: Enrique Jamieson apeló el fallo en contra de Fias

Vidal llegó de sorpresa y recorrió el Hospital Regional

Patio central. El paso de Nury Arias por “La Central”: “Muy buenos recuerdos”

Grasso: “A los pibes hay que preguntarles qué quieren”

“Javier Milei bajo presión: vetos, campaña, economía y audios” por Florencia Golender

Boxing Club festejó 105 años de vida

Participaron dirigentes y glorias del deporte local, hubo reconocimientos y encendido de nuevas luces en la fachada.

Tras un tratamiento por leucemia, Pablo Bovina volvió al fútbol