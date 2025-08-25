Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Anto” fue operada por escoliosis en Buenos Aires

 

En el acto del aniversario. Acompañamiento provincial

El gobernador Claudio Vidal anunció $224.000.000 en obras para Piedra Buena

 

Clasificatorio al Regional. Con la vuelta de “Maxi” Cerato

Bancruz goleó 7-0 a Argentinos del Sur y se ilusiona

 

Puerto Deseado. Brutal agresión

Caso Fabio Cattani: Indagaron a los detenidos de la UOCRA

 

MIRA TAMBIÉN

Río Gallegos. Entrega de premios

Fiesta del Fútbol Infantil: cerró con éxito La Liga Municipal

 

Por Jorge Cicuttin. Panorama político: Entran todos los golpes

 

Caleta Olivia: Un joven le sacó la camioneta a su padre y la estrelló

 

La UTN, en el izamiento: Puig apuntó que la “perversión de Nación es injustificable”

 

Con esta edición: Suplemento Santa Cruz Produce

MIRA TAMBIÉN

EN ESTA NOTA Tapas

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios