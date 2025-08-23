Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 23 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Escándalo en Discapacidad: secuestraron el celular de Spagnuolo y Cristina criticó a Milei. Barrera sanitaria: el juez Claudio Vázquez desestimó el amparo presentado por Enrique Jamieson en nombre de FIAS. confitería atendida por jóvenes con discapacidad. E-CommerceSur en Río Gallegos El Gobierno de la provincia y el sector comercial impulsan la formación y el trabajo colaborativo.

Escándalo en Discapacidad: secuestraron el celular de Spagnuolo y Cristina criticó a Milei

El expresidente de la Agencia Nacional de Discapacidad destapó una supuesta red de coimas.

Revés judicial por la barrera sanitaria

El juez Claudio Vázquez desestimó el amparo presentado por Enrique Jamieson en nombre de FIAS. La entidad agropecuaria apelaría el fallo.

Primera edición de E-CommerceSur en Río Gallegos

El Gobierno de la provincia y el sector comercial impulsan la formación y el trabajo colaborativo. Habrá un segundo encuentro en octubre.

Inclusión: confitería atendida por jóvenes con discapacidad

En Río Gallegos, jóvenes del centro Ángeles Especiales pusieron en práctica sus habilidades en gastronomía.

Dolor en Río Gallegos por la muerte de “Marito” Navarro

Histórico trabajador de Patio Central, fue despedido con profundo pesar.

Golpiza en Puerto Deseado: habló Sonia, la esposa de Fabio Cattani

“Mi familia y yo fuimos amenazados”, aseguró tras la violenta agresión de la UOCRA.

Causa Vialidad: unificaron las penas a José López

El exsecretario de Obras Públicas recibió una condena de 13 años de prisión.

Heroísmo en Morón: profesor del Industrial 6 reconocido por Petri

El ministro de Defensa distinguió al suboficial Jorge Daniel Pereyra.

Boxing Club cumple 105 años de historia

Fundado en 1920, es símbolo de la vida social y deportiva de Río Gallegos.

Camino a las urnas 2025:

Reyes contra Juan Carlos Molina

“Esta alianza busca confundir al electorado”, lanzó la dirigente de Fuerza Santacruceña.

Daniel Álvarez visitó la planta de hidrógeno en Zona Norte

El jefe de Gabinete recorrió la planta junto al intendente de Pico Truncado, Pablo Anabalón.

Río Mayo celebró sus 90 años con Torres y Villarruel

El gobernador Ignacio Torres y la vicepresidenta Victoria Villarruel participaron del aniversario: “Viva Río Mayo y la Patria federal”.