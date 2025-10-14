Your browser doesn’t support HTML5 audio
El caletense Jorge “Locomotora” Castro compite en Masterchef con Wanda Nara
Camino a las urnas 2025: faltan 12 días para las elecciones
Elecciones legislativas. La provincia renueva tres bancas
Santa Cruz, todo listo para votar con Boleta Única
Provincia de Buenos Aires. Se votará con la cara de Espert en la boleta de LLA
Hockey femenino. Equipos de primera y juveniles
Boxing gritó campeón en El Calafate y Ushuaia
Crisis institucional. Tribunal Superior de Justicia
- La nueva mayoría ratificó a Daniel Mariani como presidente y declaró nulos los actos de Reneé Fernández
- Convocaron a una sesión secreta para tratar el pedido de juicio político al vocal Fernando Basanta
- Se suspendió la reunión paritaria con los judiciales: Franco Mascheroni pidió respeto a los trabajadores
ADOSAC anunció paro de 72 horas y reclama que se adelante la paritaria
Caleta Olivia: Suspendieron a jefe policial por liberar un auto secuestrado que conducía una menor
Doble femicidio: El duro relato de la madre de Pablo Laurta: “No puedo creer que parí a un asesino”
Allanamientos. En Río Gallegos
Desarticularon red de venta de THC: vendían gomitas con droga
Tragedia en ruta. Murió su abuela
Piden cadena de oración por gimnasta de Hispano que volcó
