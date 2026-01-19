Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tragedia en Chile
Los incendios forestales dejaron un saldo de 18 personas fallecidas y más de 50.000 evacuados en las regiones de Ñuble y Biobío, en uno de los desastres más graves del verano.
Río Gallegos sin luz
Un corte de energía programado durante el día y un apagón nocturno dejaron a la capital santacruceña dos horas sin suministro eléctrico, generando malestar entre los vecinos.
Represa Jorge Cepernic
Se acreditaron US$ 136 millones para la obra hidroeléctrica, sobre un desembolso total de US$ 150 millones. La represa tiene un 42% de avance y crece la expectativa por la reactivación de empleos directos e indirectos.
Turismo en alerta
Preocupa la fuerte caída de visitantes extranjeros en El Calafate, lo que impacta de lleno en el sector comercial y de servicios.
Semifinal patagónica del Regional Amateur
Boxing regresó de Comodoro Rivadavia con una dura derrota: cayó 3 a 1 ante Jorge Newbery. El Albiverde deberá dar vuelta la serie en el “Pichón” Guatti. Los tres goles del local fueron de Franco Domínguez.
Salud en emergencia
Pacientes trasplantados y oncológicos de la CSS reclamaron por la provisión de medicamentos. Familiares y amigos participaron del izamiento dominical para pedir que se respeten los tratamientos médicos.
Violento choque en Río Gallegos
Un accidente con vuelco en pleno centro, en el barrio Fátima, dejó tres personas con lesiones leves.
Caso Mileca
Rastrillaron el punto cero cerca de Pescazaike y hallaron huesos de vieja data. Además, desmintieron una versión que ubicaba al hombre en el barrio 400 Departamentos. En Santa Cruz ya son 14 las personas con pedido de paradero activo.
Homenaje a Víctor Bugge
El exfotógrafo presidencial repasó su trayectoria y aseguró: “Siempre traté de hacer la foto oficial, no oficialista”. En 2025 se jubiló y fue despedido en Casa de Gobierno, con un repaso por sus imágenes más emblemáticas, incluida la foto de la democracia firmada por Diego Maradona.
