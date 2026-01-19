Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 19 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Represa Jorge Cepernic: Se acreditaron US$ 136 millones para la obra hidroeléctrica, sobre un desembolso total de US$ 150 millones. Semifinal patagónica del Regional Amateur: Boxing regresó de Comodoro Rivadavia con una dura derrota: cayó 3 a 1 ante Jorge Newbery. Pacientes trasplantados y oncológicos de la Caja de Servicios Sociales reclamaron por la provisión de medicamentos.

Tragedia en Chile

Los incendios forestales dejaron un saldo de 18 personas fallecidas y más de 50.000 evacuados en las regiones de Ñuble y Biobío, en uno de los desastres más graves del verano.

Río Gallegos sin luz

Un corte de energía programado durante el día y un apagón nocturno dejaron a la capital santacruceña dos horas sin suministro eléctrico, generando malestar entre los vecinos.

Represa Jorge Cepernic

Se acreditaron US$ 136 millones para la obra hidroeléctrica, sobre un desembolso total de US$ 150 millones. La represa tiene un 42% de avance y crece la expectativa por la reactivación de empleos directos e indirectos.

Turismo en alerta

Preocupa la fuerte caída de visitantes extranjeros en El Calafate, lo que impacta de lleno en el sector comercial y de servicios.

Semifinal patagónica del Regional Amateur

Boxing regresó de Comodoro Rivadavia con una dura derrota: cayó 3 a 1 ante Jorge Newbery. El Albiverde deberá dar vuelta la serie en el “Pichón” Guatti. Los tres goles del local fueron de Franco Domínguez.

Salud en emergencia

Pacientes trasplantados y oncológicos de la CSS reclamaron por la provisión de medicamentos. Familiares y amigos participaron del izamiento dominical para pedir que se respeten los tratamientos médicos.

Violento choque en Río Gallegos

Un accidente con vuelco en pleno centro, en el barrio Fátima, dejó tres personas con lesiones leves.

Caso Mileca

Rastrillaron el punto cero cerca de Pescazaike y hallaron huesos de vieja data. Además, desmintieron una versión que ubicaba al hombre en el barrio 400 Departamentos. En Santa Cruz ya son 14 las personas con pedido de paradero activo.

Homenaje a Víctor Bugge

El exfotógrafo presidencial repasó su trayectoria y aseguró: “Siempre traté de hacer la foto oficial, no oficialista”. En 2025 se jubiló y fue despedido en Casa de Gobierno, con un repaso por sus imágenes más emblemáticas, incluida la foto de la democracia firmada por Diego Maradona.